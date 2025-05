TEMPO.CO, London - Sebuah studi terhadap 2.000 wanita mengungkap bahwa wanita muda rata-rata menghabiskan lebih dari lima jam seminggu untuk mengambil selfie dengan rata-rata tiga selfie setiap hari.



Memakai riasan wajah, mendapatkan pencahayaan yang tepat, dan menyempurnakan sudut pengambilan adalah aktivitas yang dihabiskan para wanita untuk setiap sesi pengambilan foto diri. Aktivitas itu memakan waktu 48 menit sehari atau lima jam 36 menit setiap minggu.



Studi itu dilakukan oleh situs www.feelunique.com. "Ber-selfie telah menjadi fenomena besar. Tapi ini bukan soal kita menjadi bangsa narsis, tapi lebih merupakan cara baru untuk berbagi ide dan inspirasi,” tulis situs itu sebagaimana dikutip mirror.co.uk, Jumat, 15 Mei 2015.



Dari 2.000 wanita yang disurvei, mereka yang berusia 16-25 tahun adalah yang paling produktif melakukan selfie. Mereka menghabiskan rata-rata 16 menit pada masing-masing sesi selfie tiga kali sehari.



Penelitian itu menunjukkan tren yang signifikan di kalangan generasi muda yang terkena "selfie-esteem", yang menghubungkan rasa percaya diri akan tubuh mereka sendiri dengan jumlah like yang mereka terima pada sebuah selfie di media sosial.



Faktanya, 22 persen menyatakan bahwa mendapatkan like untuk meningkatkan ego mereka adalah alasan utama mereka untuk mengambil selfie. Selain itu, ada faktor ingin meraih perhatian individual--satu dari tiga peserta survei mengaku menggunakan selfie terseksi mereka untuk meraih perhatian pria.



Sementara itu, satu dari lima responden mengatakan melakukannya sebagai tindakan balas dendam. Mereka mengunggah gambar sugestif mereka sendiri untuk membuat mantan pasangan mereka menyesal mengakhiri hubungan.



Pada tingkat yang lebih memprihatinkan, 27 persen wanita yang lebih muda mengaku benar-benar menghapus selfie dalam beberapa menit jika mereka tidak mendapatkan cukup like di media sosial.



Dan empat dari sepuluh dari mereka mengatakan mengambil begitu banyak selfie untuk menganalisis wajah mereka guna menemukan kelemahan mereka yang sebelumnya tidak terlihat.



Standar rutin untuk ber-selfie adalah menggunakan riasan wajah, memperbaiki gaya rambut, dan memakai pakaian yang pas sebelum menemukan posisi yang sesuai dengan pencahayaan yang baik. Sebuah "selfie sempurna" kemudian akan diunggah ke setidaknya dua situs jejaring sosial.



Hebatnya, satu dari sepuluh wanita berusia 16-25 tahun menyimpan setidaknya 150 selfie di komputer dan ponsel pintar mereka yang diambil dari berbagai tempat, dari kamar mandi atau mobil hingga meja kantor mereka.



Tapi bukan hanya generasi muda yang terobsesi dengan selfie. Dari 2.000 wanita yang disurvei, 28 persen mengaku mengambil foto diri mereka setidaknya sekali seminggu. Lebih dari separuh wanita setuju bahwa mengambil selfie yang menarik meningkatkan suasana hati ketika mereka merasa tertekan atas penampilan mereka.



