Warga India Paling Gemar Lakukan Panggilan Video via WhatsApp

TEMPO.CO, Jakarta - India menjadi negara terbanyak yang menggunakan layanan panggilan video (video call) WhatsApp dengan jumlah 50 juta menit per hari.



Menurut laman Telecom India Times, fitur ini diluncurkan di negara itu pada November tahun lalu yang diikuti peluncuran secara global di negara-negara lain.



Menurut data dari aplikasi pesan instan milik Facebook tersebut, Senin, 8 Mei 2017, sebanyak 340 juta menit video call dilakukan setiap hari secara global dengan jumlah panggilan lebih dari 55 juta kali per hari.



WhatsApp saat ini memiliki 200 juta pengguna bulanan aktif per bulan di India.



November 2016, WhatsApp mengumumkan peluncuran fitur panggilan video, yang memungkinkan lebih dari 1,2 miliar pengguna aktif bulanan secara global menikmati layanan itu melalui perangkat Android, iPhone dan Windows.



WhatsApp tersedia dalam 50 lebih bahasa di seluruh dunia dan 10 bahasa di India.



"Panggilan video adalah salah satu fitur yang paling diinginkan dari orang-orang di India," kata CEO dan Co-Founder WhatsApp, Jan Koum.



