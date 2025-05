Warga Korut Ciptakan Sistem Operasi Komputer Jelajahi Dunia

TEMPO.CO, Pyongyang - Korea Utara dikenal sebagai negara yang membatasi akses informasi, terutama dari negara-negara Barat. Masyarakat di negara itu pun berusaha menciptakan teknologi agar tidak bergantung pada produk luar. Hal tersebut rupanya menarik perhatian pengembang digital.



Lembaga Korea Computer Center, yang berpusat di Pyongyang, menciptakan sistem operasi bagi komputer bernama Red Star. Platform ini berbasis peranti lunak Linux yang memang dikenal bebas modifikasi.



“Penampilannya sangat mirip dengan platform OS X bagi MacBook buatan Apple,” demikian ditulis situs Business Insider, Rabu, 8 April 2015.



Tidak terungkap alasan lembaga tersebut menciptakan desain yang serupa dengan OS X. Bocoran mengenai tampilan antarmuka (user interface) itu diperoleh dari mantan pegawai Google, Will Scott, yang pernah mengunjungi Korea Computer Center. Kala itu dia menyempatkan diri memotret dan mengunggah gambar tampilan itu di dunia maya.



Adapun Red Star yang memiliki penampilan mirip OS X merupakan generasi ketiga yang dikenal sebagai Red Star 3.0. Dua seri sebelumnya dikabarkan serupa dengan Windows XP. Tulisan yang tertera tentu saja menggunakan aksara Korea.



Seperti umumnya sistem operasi, terdapat peramban khusus yang merupakan hasil modifikasi dari Firefox. Nama peramban itu adalah Naenara, yang berarti Negaraku. Pemilihan nama tersebut tidak aneh mengingat Korea Utara dikenal menanamkan konsep cinta tanah air yang kuat pada setiap warga negaranya.



Situs Gizmodo menyebutkan Red Star dapat diunduh dan diinstal melalui komputer berbasis Linux. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah kapasitas penyimpanan pada komputer Anda. “Ukuran file-nya 2,6 gigabita dan sangat berisiko bagi komputer,” tulis Gizmodo.



BUSINESS INSIDER | THE NEXT WEB | GIZMODO | SATWIKA MOVEMENTI