Waze Tambah Fitur Pencari Tempat Parkir

TEMPO.CO, Jakarta - Aplikasi navigasi lalu lintas berbasis Google, Waze, menjalin kerja sama baru dengan perusahaan data transportasi Inrix. Inrix akan membantu pengemudi pengguna Waze menemukan tempat terbaik untuk memarkirkan kendaraannya di dekat lokasi tujuan.



"Berkeliling mencari tempat parkir berdampak terhadap waktu kedatangan serta menyebabkan stres dan frustrasi yang tidak dibutuhkan dalam pengalaman berkendara," kata Flavia Sasaki Siqueira, Head of Business Development for Waze, seperti dilansir melalui Theverge.com, Rabu, 21 September 2016.



Flavia mengatakan perusahaan akan mengintegrasikan informasi parkir Inrix dengan database yang dimiliki Waze untuk mempertajam tingkat akurasi fitur parkir.



Baru-baru ini, Waze memperkenalkan fitur baru bernama Where to Park atau “di mana tempat parkir”. Fitur ini akan menyarankan pengemudi mendapatkan lokasi parkir terdekat dari tempat tujuan. Fitur ini juga akan menavigasi pengemudi menuju lokasi parkir yang dimaksud.



Jika pengemudi tidak memilih lokasi parkir sebelum kedatangannya, Waze akan memberikan pilihan untuk memilih dan mengarahkan pengemudi ke satu lokasi parkir yang kosong ketika kendaraan sudah semakin mendekati titik tujuan.



Inrix menggunakan berbagai sumber untuk menyediakan data berapa lokasi parkir yang tersedia dalam satu blok jalan. Layanan ini menggabungkan data parkir yang disediakan sebuah kota dengan fasilitas parkir milik pribadi. Layanan ini akan menawarkan visualisasi lengkap mengenai lokasi parkir yang lowong, padat, dan nilai biaya yang harus dibayarkan di setiap titik parkir.



Inrix merupakan layanan real-time informasi lalu lintas yang memanfaatkan data dari berbagai sumber. Perusahaan ini menyediakan informasi lalu lintas tersebut bagi produsen kendaraan, kota, dan outlet berita. Inrix diketahui menyediakan informasinya kepada perusahaan otomotif, seperti Audi, BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Porche, Toyota, dan Volkswagen.



