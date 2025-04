WhatsApp Segera Bikin Fitur untuk Transfer Uang

TEMPO.CO, California - Laman berita The Telegraph mengabarkan, WhatsApp sedang menyiapkan fitur pembayaran yang bisa dilakukan langsung melalui aplikasi tersebut dalam versi terbaru. Belakangan ini beredar gambar screenshot tersebut.



Kabarnya, versi tersebut sedang dalam proses akhir dan akan bisa dipakai dalam versi 2.17.295. Hanya, menurut rumor yang beredar di beberapa forum, fitur pembayaran tersebut baru akan tersedia di India. Beberapa waktu lalu, WhatsApp telah merekrut pengembangan aplikasi keuangan lokal.



Dalam gambar diketahui nama fitur tersebut adalah WhatsApp Payment. Ini merupakan layanan transfer antarbank yang dibuat menggunakan unified payment interface. Para pengguna harus menyetujui syarat dan ketentuan khusus agar bisa menggunakan WhatsApp Payment.



Namun, WhatsApp masih belum mau berkomentar tentang fitur yang akan beredar di India ini. Seperti dilansir laman The Telegraph, WhatsApp menyatakan bahwa India merupakan negara penting. "WhatsApp berusaha membantu mewujudkan visi India Digital," tulis perusahaan layanan pesan tersebut.



THE TELEGRAPH | AMRI MAHBUB