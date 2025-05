WhatsApp Tembus 100 Juta Panggilan Suara Per Hari

TEMPO.CO, San Francisco - Pada bulan Februari lalu, WhatsApp yang dimiliki Facebook, mengumumkan telah mencapai satu miliar pengguna di seluruh dunia. Minggu ini, perusahaan mengumumkan lagi pencapaiannya yang menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan.



Menurut sebuah posting singkat di blog perusahaan sebagaimana dikutip Techcrunch, Jumat, 24 Juni 2016, WhatsApp mengklaim bahwa aplikasi pesan itu sekarang menangani lebih dari 100 juta panggilan suara per hari pada layanannya.



Hal ini setara dengan lebih dari 1.100 panggilan per detik, posting itu menambahkan. Perusahaan juga diketahui sedang menguji panggilan video musim semi ini.



Panggilan suara adalah fitur yang relatif baru untuk WhatsApp. Perusahaan ini memperkenalkan fitur itu pada Android di bulan Maret 2015, kemudian membawanya ke iOS bulan berikutnya. Pada saat itu, WhatsApp memiliki 800 juta pengguna aktif bulanan dan mengatakan ia menangani pesan lebih banyak dari teks SMS global yang dikirim setiap hari.



Pesaingnya, termasuk layanan pesan Facebook Messenger tidak menumumkan capaian panggilan suara mereka dengan cara yang sama, membuat perbandingan langsung lebih sulit.



Layanan Skype dari Microsoft yang berumur 12 tahun, misalnya, mengatakan penggunanya membuat hingga 3 miliar menit panggilan per hari. Itu angka yang lebih besar, tapi itu menghitung waktu bicara, bukan panggilan secara aktual, seperti yang dilakukan WhatsApp. Microsoft juga mengatakan pada konferensi BUILD tahun ini bahwa perangkat lunak itu digunakan oleh lebih dari 300 juta pengguna bulanan.



Facebook, sementara itu, mengumumkan April ini telah mencapai 900 juta pengguna Messenger. Musim semi lalu, ia juga mencatat bahwa Messenger mencatat 10 persen dari VOIP global mobile. Hal ini membuat susah untuk membandingkan angka terhadap Skype, karena pengguna Skype melakukan panggilan pada desktop.



Facebook baru-baru ini mengatakan bahwa pengguna menghabiskan lebih dari 50 menit per hari di Facebook, Instagram dan Messenger dikombinasikan, tapi tidak termasuk WhatsApp.



TECHCRUNCH | ERWIN Z