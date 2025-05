TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan ponsel cerdas asal Prancis, Wiko Mobile, meluncurkan produk smartphone 4G pertamanya dengan seri Ridge 4G Fever. Dengan begitu, Wiko Mobile membuktikan keseriusannya untuk meramaikan teknologi 4G.



Dengan mengusung beragam fitur unggulan, bodi ponsel ini dirancang sedemikian rupa sehingga bisa menimbulkan efek cahaya dalam gelap atau lebih populer dengan sebutan glow in the dark. "Glow in the dark ini terinspirasi dari efek cahaya dunia gemerlap, membuat tak sabar menunggu datangnya malam tiba. Shut down the light, turn on the night," kata CEO Wiko Mobile Indonesia Dwi Lingga Jaya di Institut Français Indonesia, Rabu, 24 Februari 2016.



Untuk mendapatkan efek menyala dalam gelap itu, menurut Dwi, smartphone akan secara langsung menyerap cahaya di sekitarnya. Walhasil, apabila ponsel itu dibawa ke ruangan gelap, cahaya yang terserap tersebut dalam memancar.



Ponsel ini juga juga menyematkan spesifikasi premium dengan fitur canggih diantaranya layar berukuran 5,2 inch berteknologi IPS dengan resolusi Full HD 1080x1920 pixels untuk memberikan visual yang optimal karena layar tajam sehingga konten foto dan video bisa ditampilkan dengan detail dan natural.



Bagi penggila foto selfie, Ridge 4G Fever juga membenamkan kamera depan 5 megapixel yang disertai dengan LED Flash, termasuk fitur 'wide selfie' yang memungkinan pengguna dapat ber-selfie ria dengan teman-temannya. Selain itu ponsel yang tersedia dengan warna hitam dan putih ini menyematkan kamera belakang 13 megapixel yang juga telah dilengkapi dengan mode kamera profesional seperti white balance, ISO, exposure dan sebagainya.



Untuk video, Ridge 4G river merupakan ponsel pertama yang mampu merekam gambar dari dua kamera sekaligus (depan dan belakang). Dengan begitu, pengguna dapat merekam pemandangan di depannya, sementara kamera selfie akan merekam wajah pengguna dalam frame.



Wiko Ridge 4G Fever sendiri merupakan smartphone 4G pertama yang dirilis tahun ini. "Dengan spesifikasi yang luar biasa HP ini juga dibekali ROM 32 GB dan RAM 3 GB, dan masih bisa ditambah memori eksternal serta fitur canggih lainnya kami yakin konsumen di Indonesia akan menyambut baik Ridge 4G Fever ini," kata Dwi.



DESTRIANITA K.