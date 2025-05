Windows 10 Kini Aktif di 200 Juta Lebih Perangkat

TEMPO.CO, Redmond - Microsoft kemarin mengumumkan bahwa hingga 4 Januari 2015, tercatat ada lebih dari 200 juta perangkat aktif di seluruh dunia yang menjalankan Windows 10.



“Adopsi Windows 10 mengalami percepatan, dengan lebih dari 40 persen dari perangkat Windows 10 baru telah aktif sejak Black Friday,” ujar Yusuf Mehdi, Corporate Vice President of Marketing for Windows and Devices, dalam tulisan di Windows Experience Blog, Senin, 4 Januari 2016.



Black Friday adalah pesta diskon belanja musim liburan Microsoft yang dimulai 20 November tahun lalu.



Menurutnya, Windows 10 mencatat pertumbuhan tercepat dibandingkan berbagai versi Windows yang pernah ada. “Melampaui Windows 7 hampir 140 persen dan Windows 8 hampir 400 persen,” ujarnya.



Selain itu, terjadi peningkatan preferensi konsumen untuk Windows 10. Sejak Black Friday, pangsa PC ritel AS untuk Windows 10 tumbuh 16 poin menjadi 62 persen dibandingkan dengan empat minggu sebelumnya.



Selain itu juga terjadi permintaan yang semakin cepat dan belum pernah terjadi sebelumnya untuk Windows 10 antara pelanggan perusahaan dan pendidikan.



“Pada hari ini, lebih dari 76 persen dari pelanggan perusahaan kami mengaktifkan Windows 10, dan kami sekarang memiliki lebih dari 22 juta perangkat yang menjalankan Windows 10 di seluruh pelanggan perusahaan dan pendidikan.”



"Baru-baru ini kami mencapai tonggak lain - orang telah menghabiskan lebih dari 11 miliar jam pada Windows 10 pada bulan Desember saja."



Menurutnya, sementara banyak orang meng-upgrade karena mereka ingin Windows yang paling aman dan cepat, mereka menemukan pengalaman baru untuk menikmati dan bersenang-senang.



Berikut adalah beberapa fakta pada Windows 10:

- Selama 44,5 miliar menit dihabiskan di Microsoft Edge pada perangkat Windows 10 hanya pada bulan lalu.

- Lebih dari 2,5 miliar pertanyaan diajukan pada Cortana sejak diluncurkan.

- Sekitar 30 persen lebih permintaan pencarian Bing per perangkat Windows 10 dibandingkan versi sebelumnya dari Windows.

- Lebih dari 82 miliar foto dilihat dalam aplikasi Photo Windows 10.

- Game terus tumbuh pada Windows 10 di 2015, gamer menghabiskan lebih dari 4 miliar jam bermain game PC pada Windows 10.



ERWIN Z