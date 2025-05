Windows 10 Siapkan Pesaing Papan Sentuh Macbook

TEMPO.CO, Jakarta - Microsoft dikabarkan sedang menyiapkan inovasi papan sentuh (track pad) untuk menyaingi papan sentuh Macbook yang terkenal responsif. Menurut situs digital The Verge, Microsoft akan meluncurkan mekanisme baru tersebut pada peluncuran sistem operasi terbaru Windows 10 pertengahan tahun ini.



"Windows 10 bakal mengadopsi mekanisme multisentuh untuk bisa mengakses fitur, seperti pusat notifikasi, Cortana, dan desktop virtual," demikian tertulis pada situs The Verge, Kamis, 19 Maret 2015.



Fitur baru pada papan sentuh ini misalnya ketukan tiga jari untuk mengaktifkan Cortana, pembantu digital ala Microsoft seperti halnya Siri pada produk buatan Apple. Lalu ketukan empat jari untuk mengaktifkan pusat notifikasi. Menyapukan tiga jari pada papan sentuh akan mengaktifkan virtual desktop.



Selama ini, papan sentuh komputer berbasis Windows cenderung kurang sensitif dan kalah canggih. Padahal papan sentuh merupakan salah satu mekanisme input utama bagi para pengguna laptop.



Apple, pada pekan lalu, meluncurkan varian Macbook dengan layar 12 inci, yang menampilkan sejumlah inovasi termasuk pada papan sentuh. Papan sentuhnya menggunakan teknologi yang disebut Force Touch, yang mengadopsi mekanisme kupu-kupu sehingga seluruh permukaan papan sentuh menjadi sangat responsif.



THE VERGE | BUDI RIZA