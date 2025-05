Wow, New York Punya Taksi tanpa Pengemudi di 2016

TEMPO.CO, New York - Jika Anda kesal karena harus berurusan dengan sopir taksi New York City, Amerika Serikat, yang kasar, kami punya kabar baik untuk Anda.



Wali Kota De Blasio menandatangani kontrak dengan Google, Selasa, 19 Mei 2015, untuk mulai mengoperasikan mobil Google tanpa pengemudi ke dalam armada taksi New York. Kantor wali kota mengatakan akan ada 5.000 taksi tanpa pengemudi di jalan-jalan New York City pada tahun 2016.



Taksi tanpa pengemudi tersebut akan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan Kota New York yang sibuk. Komisi NUC Taxi dan Limousine, setiap kendaraan akan dilengkapi dengan ATM, mesin penjual makanan, dan pilihan-pilihan hiburan menarik lainnya.



Ribuan armada taksi baru NYC akan dijuluki "Zipper" dan setiap mobil dalam rombongan Google akan disebut "Zippie". Zipper dipercaya akan lebih dibutuhkan ketimbang 13 ribu taksi kuning yang saat ini berkeliaran di jalan-jalan New York City. Taksi tanpa pengemudi diyakini lebih efisien melayani penumpang, 50 persen lebih cepat dari taksi biasanya (dengan pengemudi).



Pertanyaannya adalah bagaimana Zipper beroperasi? Mirip dengan taksi kuning, Zippie akan menangkap sensor dari tower Google untuk menemukan pelanggannya. Anda dapat menggunakan aplikasi Zippie pada smartphone Android Anda, atau Anda dapat menekan salah satu dari 50 ribu tombol merah raksasa bertuliskan "+1" yang akan ditempatkan di seluruh kota.



Setelah berada di kendaraan, Anda dapat menyebutkan tujuan Anda ke "G-phone" Zippie, atau mengirim pesan tujuan Anda ke Zippie via ponsel Anda. Mobil akan membawa Anda ke tempat tujuan. Wisatawan asing tidak perlu khawatir tentang bahasa Inggris. G-ponsel yang dipasang di taksi saat ini dapat mengerti lebih dari 80 bahasa berbeda.



Berbicara tentang proyek tersebut, Wali Kota De Blasio mengatakan, "New York City adalah kota terbesar di bumi dan sistem transportasi kita perlu mencerminkan hal itu. Jika perjalanan lebih cepat, maka akan lebih banyak yang membeli!"



Sistem taksi tanpa pengemudi ini dipercaya dapat menghemat uang New York City dalam jangka waktu yang panjang.



INHABITAT.COM | MECHOS DE LAROCHA