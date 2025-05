Wow... SanDisk Punya Kartu Memori Terbesar Dunia

TEMPO.CO, Barcelona - SanDisk Corporation, penyedia solusi penyimpanan flash, memperkenalkan kartu microSD dengan kapasitas terbesar di dunia untuk perangkat mobile, yaitu 200GB SanDisk Ultra microSDXC UHS-I Edisi Premium, di pameran Mobile World Congress Barcelona, 1 Maret 2015.



Hanya dalam waktu setahun setelah memperkenalkan kartu 128 giga bita GB, SanDisk Ultra microSDXC, SanDisk telah meningkatkan kapasitas penyimpanan sebesar 56 persen dalam ukuran yang sama. Kartu baru itu memungkinkan pengguna menangkap, menyimpan, berbagi foto, dan video tanpa khawatir keterbatasan penyimpanan.



SanDisk mencapai kapasitas terobosan ini dengan memanfaatkan teknologi eksklusif yang dikembangkan tahun lalu untuk microSD 128GB mereka, dan menciptakan desain dan proses produksi baru yang memungkinkan untuk lebih banyak bit per bagian.



"Kami terus mendorong batas-batas teknologi untuk memberikan solusi pemecah rekor yang mengubah cara konsumen menggunakan perangkat mobile mereka," kata Dinesh Bahal, wakil presiden pemasaran produk SanDisk, dalam rilisnya.



Ideal untuk ponsel dan tablet Android, microSD ini mengkombinasikan kapasitas tertinggi di dunia dan kecepatan transfer hingga 90MB per detik untuk memberikan kinerja premium. Pada kecepatan transfer ini, konsumen dapat memindahkan 1.200 foto per menit.



"Perangkat mobile benar-benar mengubah permainan. Tujuh dari 10 foto yang diambil oleh konsumen saat ini dari ponsel dan tablet. Konsumen melihat perangkat mobile sebagai alat utama mereka untuk pengambilan gambar dan berbagi, dan pada 2019 sembilan dari 10 gambar akan diambil dari ponsel dan tablet," kata Christopher Chute, Vice President, Worldwide Digital Imaging Practice, IDC.



Kartu microSD 200GB itu akan tersedia di seluruh dunia pada kuartal kedua dengan harga US$ 400 atau sekitar Rp 5 juta per unit.



ERWIN Z