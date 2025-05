Xbox One Beri Potongan Harga Musim Semi

TEMPO.CO, Jakarta - Konsol permainan Xbox beri penawaran harga khusus. Terhitung 20 Maret Microsoft menjual konsol Xbox One dengan potongan harga.



Potongan ini dilakukan pada penjualan musim semi. Microsoft memberi potongan harga sebesar US$ 50 atau sekitar Rp 675 ribu untuk setiap pembelian Xbox, seperti dilansir Engadget.com, Senin 21 Maret 2016.



Konsol Xbox One dengan kapasitas penyimpanan 500 gigabita dijual dengah harga US$ 299 atau sekitar Rp 4 juta. Sedangkan Xbox One kapasitas 1 terabita dijual dengan harga US$ 349 atau sekitar Rp 4,7 juta.



Potongan harga ini bisa didapatkan dengan melakukan pembelian melalui amazon.com, Best Buy, Game Stop dan Target. Potongan harga tambahan juga dilakukan pada pembelian permaianan Halo 5 sebesar US$ 20 atau sekitar Rp 270 ribu.



Penawaran khusus musim semi ini dilakukan dengan waktu terbatas. Anda perlu melakukan pembelian secepatnya atau menunggu potongan harga di bulan Juni.



MAYA NAWANGWULAN | ENGADGET