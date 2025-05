Xiaomi Jual 70 Juta Lebih Ponsel pada 2015

TEMPO.CO, Beijing - Produsen telepon seluler asal Cina, Xiaomi, akhirnya mengungkapkan jumlah penjualan ponselnya tahun lalu. Perusahaan mengatakan, dalam sebuah pernyataan hari ini, pihaknya menjual lebih dari 70 juta perangkat pada 2015.



Jumlah itu lompatan 15 persen dari penjualan 61 juta pada 2014, tapi di bawah proyeksi 80 juta yang ditetapkan untuk 2015—yang dikurangi dari target awal 100 juta.



Xiaomi berada di bawah tekanan media terkait dengan perlambatan pertumbuhan penjualan mereka, sedangkan valuasi US$ 45 miliar juga menjadi pertanyaan. Perusahaan melawan tradisi tahun baru dengan tidak merilis angka penjualan selama 12 bulan sebelumnya sampai sekarang.



Techcrunch meminta Xiaomi memberi angka pasti, tapi ditolak. Perwakilan Xiaomi mengatakan perusahaan itu tidak akan merinci penjualan per wilayah, sehingga tidak diketahui berapa penjualan ponselnya di Cina dan bagaimana kinerjanya di pasar berkembang, seperti India, Indonesia, dan Brasil—negara dengan jumlah permintaan menjanjikan tapi ada banyak persaingan di pasar ponsel seharga US$ 300.



Analis umumnya sepakat bahwa sesama pembuat ponsel Cina, Huawei, mengalahkan Xiaomi dalam hal kinerja pada 2015.



The Wall Street Journal baru-baru ini melaporkan Huawei menjadi perusahaan Cina pertama yang mengapalkan lebih dari 100 juta ponsel dalam satu tahun berkat pertumbuhan pengiriman 44 persen yang mengesankan.



Akhir tahun lalu, perusahaan analis Canalys melaporkan Huawei menyalip Xiaomi sebagai penjual ponsel teratas Cina pada kuartal ketiga 2015 dan ada nuansa yang berkembang bahwa model penjualan online Xiaomi telah diikuti pesaing.



Meski demikian, Xiaomi hari ini mengklaim bahwa mereka, bukan Huawei, menjadi produsen ponsel teratas di Cina dalam hal pangsa pasar untuk 2015.



Meskipun Huawei “menang” dalam hal pengiriman, sangat mungkin Xiaomi mengalahkan pesaingnya itu di Cina. Huawei mengungkapkan pengiriman (ke pengecer) dan Xiaomi mengungkap penjualan kepada pengguna akhir. Keduanya perusahaan global dan Xiaomi mengalahkan Huawei di Cina, menurut laporan analis untuk semester pertama 2015.



TECHCRUNCH | ERWIN Z