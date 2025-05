Xiaomi Jual Ponsel Premium, Siap Hadang iPhone 6

TEMPO.CO, Beijing - Produsen teknologi asal Cina, Xiaomi, resmi memperkenalkan phablet (phone tablet) teranyarnya, yakni Mi Note dan Mi Note Pro. Kedua produk tersebut menandai masuknya Xiaomi ke pasar kelas atas. Xiaomi sebelumnya fokus membidik target kelas menengah bawah dan menengah.



Perkenalan dua produk dengan kategori sejenis secara bersamaan, disebut menyamai apa yang dilakukan Apple pada iPhone 6 dan iPhone 6 Plus. Terlebih, Xiaomi selama ini dijuluki Apple dari Negeri Tirai Bambu. (Baca:Xiaomi Luncurkan Redmi 2)



Bedanya, Apple banyak menjelaskan spesifikasi produk. “Sedangkan Xiaomi lebih memilih mengungkapkan manufaktur mana saja yang memproduksi komponennya,” sebagaimana dikutip dari situs The Verge, Kamis, 15 Januari 2015.



Xiaomi menjabarkan layar ponsel merupakan buatan Sharp dan Japan Display. Sedangkan lensa kameranya diproduksi oleh Sony.



Mi Note memiliki ukuran layar 5,7 inci yang dibekali oleh teknologi Gorilla Glass 3. Gambar yang dihasilkan berkualitas full high-definition (full-HD) dengan resolusi 1.920 x 1.280 piksel.



Prosesornya menggunakan Snapdragon 801 2.5 gigahertz dengan RAM 3 gigabita. Memori internalnya dapat menyimpan file seukuran 16 gigabita yang dapat ditingkatkan hingga 64 gigabita melalui microSD.



Kamera utamanya beresolusi 13 megapiksel yang dilengkapi fitur optical image stabilizer. Fitur ini memudahkan pengambilan gambar dalam kondisi obyek bergerak. Sedangkan kamera depannya memiliki resolusi 4 megapiksel. Baterainya berkekuatan 3.000 mAh.



Satu unit Mi Note dibanderol seharga US$ 370 atau Rp 4,62 juta. Xiaomi memasarkan produk ini mulai 27 Januari mendatang dengan mengawalinya di Negeri Panda.



Adapun kerabatnya, Mi Note Pro menghadirkan ukuran layar yang sama. Layarnya diperkuat oleh teknologi 2K atau resolusi 2.560 x 1.440 piksel dengan kerapatan 515 piksel per inci (ppi).



Prosesornya menggunakan Snapdragon 810 octa-core berarsitektur 64 bit dengan RAM 4 gigabita. Chipset ini mendukung kinerja konektivitas di jaringan 4G long term evolution (LTE). Kecepatannya untuk mengunduh data diklaim mampu mencapai 450 megabita per detik (mbps).



Kualitas kameranya sama dengan Mi Note, yakni kamera utama 13 megapiksel dan kamera depan 4 megapiksel. Kemampuan baterainya sedikit lebih tinggi, yaitu 3.090 mAh. Mi Note Pro dibanderol seharga US$ 530 atau Rp 6,67 juta dan dipasarkan mulai akhir Maret.



Secara keseluruhan, spesifikasi yang ditawarkan terbilang tinggi. Produsen global seperti Samsung dan Apple diperkirakan mulai tergeser dengan kehadiran Mi Note. “Ini bisa menjadi alternatif selain Galaxy Note dan iPhone 6,” tulis situs Gizmodo.



Xiaomi belum mengungkapkan negara mana saja setelah Cina yang bakal disambangi Mi Note dan Mi Note Pro. Namun dipastikan perusahaan masih berfokus di pasar Asia, antara lain India, Singapura, dan Indonesia.



SATWIKA MOVEMENTI



