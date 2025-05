TEMPO.CO, Beijing - Perusahaan teknologi asal Cina, Xiaomi, resmi meluncurkan telepon pintar Redmi 2. Produk kelanjutan Redmi 1S ini mengunggulkan koneksi di jaringan 4G long-term evolution (LTE). (Baca: Xiaomi Redmi 1S Diklaim Laku 100 Ribu Unit)



Produk tersebut rencananya resmi dipasarkan di Negeri Tirai Bambu mulai 9 Januari mendatang. Xiaomi akan mengumumkan lebih lanjut ihwal penjualan Redmi 2 ke seluruh dunia. “Dalam waktu dekat, Redmi 2 dapat dijumpai di India dan Indonesia,” tulis situs Gadgets NDTV, Senin, 5 Januari 2015.



Redmi 2 memiliki ukuran layar 4,7 inci yang dibekali oleh teknologi in-plane switching (IPS) dengan resolusi 720 x 1.280 piksel. Adapun kerapatan resolusinya 312 piksel per inci (ppi). Resolusi yang ditawarkan tersebut sama dengan yang ada pada Redmi 1S. Prosesornya menggunakan Snapdragon 410 1,2 gigahertz yang berarsitektur 64 bit. Adapun ukuran RAM-nya 1 gigabita.



Sistem operasinya adalah Android 4.4 alias KitKat. Tampilan antarmuka (user interface) ponsel ini adalah MIUI 6. MIUI merupakan tampilan antarmuka yang sudah dimodifikasi dan menjadi ciri khas produk Xiaomi.



Memori internalnya dapat menampung file seukuran 8 gigabita yang dapat ditingkatkan hingga 32 gigabita. Kamera utamanya beresolusi 8 megapiksel, sedangkan kamera depannya 2 megapiksel. Kualitas kameranya tidak jauh berbeda dengan Redmi 1S yang kamera depannya memiliki resolusi 1,6 megapiksel.



Baterainya memiliki kekuatan 2.200 mAh. Sedangkan pendahulunya menggunakan baterai 2.00 mAh. Koneksinya ditunjang oleh Wi-Fi, Bluetooth, dan sensor global positioning system (GPS). “Secara keseluruhan, tidak ada perbedaan yang istimewa dibanding Redmi 1S,” ujar Gadgets NDTV.



Di negara asalnya, Redmi 2 dijual seharga US$ 150 atau Rp 1,9 juta. Xiaomi belum mengungkapkan harganya di luar Cina.



Xiaomi, yang dijuluki sebagai Apple dari Negeri Tirai Bambu, mengklaim meraup pemasukan sebesar US$ 12,2 miliar atau Rp 154 triliun pada 2014. “Angka ini naik 135 persen dibanding pada 2013,” tulis pendiri Xiaomi, Lei Jun, lewat blognya, seperti dilansir New York Times.



Dia melanjutkan, sepanjang 2014, Xiaomi menjual 61,1 juta ponsel pintar. Pencapaian tersebut menempatkan Xiaomi sebagai perusahaan gadget terbesar di Cina. Simak berita tekno lainnya di sini.



