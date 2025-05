Xiaomi Luncurkan Televisi HD, Lebih Murah daripada Ponsel

TEMPO.CO, Jakarta - Televisi digital dijual dengan harga semakin terjangkau. Ini dilakukan oleh pabrikan gadget asal Cina, Xiaomi, yang baru saja meluncurkan televisi pintar dinamai Mi TV2.



Televisi ini berukuran 40 dan 49 inci, dengan harga mulai US$ 320 atau sekitar Rp 4,2 juta. Harga ini dibilang mengejutkan karena spesifikasi layar yang ditawarkan disebut sebagai high definition.



Untuk Mi TV2, yang relatif tipis dengan ketebalan 14,5 milimeter, Xiaomi memasang layar Full HD LED dari perusahaan Sharp asal Jepang dengan rasio kontras 5000:1. Lalu audionya menggunakan teknologi Dolby Virtual Surround.



Televisi ini memiliki prosesor Cortex A9 berkecepatan 1,45 gigahertz, dengan memori 1,5 gigabita dan 8 gigabita penyimpanan file. Televisi ini berbasis sistem operasi Android.



Untuk kebutuhan konten, Xiaomi juga akan menginvestasikan dananya sekitar US$ 1 miliar (sekitar Rp 13 triliun) dan bermitra dengan beberapa penyedia konten.



Televisi ini juga disebut bisa digunakan untuk bermain komputer konsol berbasis Android 4.4 game console.



Versi 49 inci bakal dijual dengan harga US$ 645 atau sekitar Rp 8,5 juta. Kedua televisi disebut bisa menampilkan konten dengan resolusi 4K. Harga ini masih lebih murah daripada ponsel cerdas Samsung Galaxy S6, yang dijual mulai kisaran Rp 10 juta.



Untuk sementara, televisi ini hanya diluncurkan di Cina pada akhir bulan nanti.



