Xiaomi Mi 4i Resmi Meluncur

TEMPO.CO, New Delhi - Perusahaan teknologi asal Cina, Xiaomi, resmi memperkenalkan telepon pintar teranyarnya, Mi 4i. Peluncurannya terbilang unik, karena tidak dilaksanakan di negara asalnya melainkan di India. Rupanya, India dipilih karena menjadi pasar kedua terbesar Xiaomi setelah Cina.



“Peluncuran di India menandai ambisi Xiaomi untuk menguasai pasar global,” demikian ditulis situs CNET, Jumat, 24 April 2015. Xiaomi kini menjadi merek favorit di beberapa negara, antara lain Cina, India, Malaysia, Singapura, dan Indonesia.



Xiaomi Mi 4i menjadi ponsel pertama Xiaomi yang terbuat dari polycarbonate. Bahan ini diklaim mampu menghindarkan noda, sekalipun berasal dari tinta permanen.



Dari segi penampilan, tidak banyak berbeda dengan kebanyakan ponsel pintar kelas menengah. Ketebalannya yang hanya 7,8 milimeter diharapkan membuat penggunanya nyaman. Sedangkan bobotnya adalah 130 gram.



Layarnya berukuran 5 inci yang beresolusi 1.280 x 1.080 piksel dengan kerapatan 44i ppi (piksel per inci). Ponsel ini tersedia dengan lima pilihan warna, yakni putih, hitam, biru, oranye, dan merah jambu. “Warnanya mengingatkan pada iPhone 5C,” ujar CNET.



Prosesornya menggunakan Snapdragon 615 octa-core 1.7 gigahertz dengan arsitektur 64-bit. Ukuran RAM-nya sebesar 2 gigabita. Kapasitas memori internalnya dapat menampung file seukuran 16 gigabita. Sayangnya, ini tidak dapat diperbesar.



Kamera utamanya beresolusi 13 megapiksel, sedangkan kamera depannya 5 megapiksel. Xiaomi mengklaim, gambar yang dihasilkan setara dengan resolusi high-definition (HD).



Mi 4i sudah dapat digunakan di jaringan 4G long term evolution (LTE). CNET menyebutkan, koneksi ini dipastikan dapat digunakan pada jaringan operator seluler di Australia dan Inggris. Namun, belum terungkap apakah dapat digunakan pada jaringan 4G di negara-negara lain atau tidak.



Satu unitnya dibanderol US$ 205 atau Rp 2,6 juta. Mi 4i diprediksi bakal menjadi pesaing bagi Motorola Moto X dan Samsung Galaxy Alpha A7.



CNET | SATWIKA MOVEMENTI