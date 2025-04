TEMPO.CO, Jakarta – Kabar terbaru soal waktu rilis ponsel anyar Xiaomi, Mi 6, muncul. Produk baru dari perusahaan asal Cina itu tak akan dirilis Selasa ini, 11 April, melainkan pada 19 April di University Of Technology Gymnasium, Beijing.



Kabar tersebut diungkapkan oleh NDTV serta GSM Arena. Keduanya memastikan acara pada Selasa hanya berupa pengumuman tanggal peluncuran itu.



Menurut GSM Arena, Mi 6 akan memberikan spesifikasi yang diidamkan konsumen. Harganya disebutkan akan berkisar US$ 320 (Rp 4,2 juta) untuk yang standar (5,1 inci) dan US$ 390 (Rp 5,1 juta) untuk ukuran yang lebih besar (5,7 inci).



Mi 6 dikabarkan akan memakai prosesor Qualcomm Snapdragon 835. Layarnya memiliki resolusi 1.080 p.



Ponsel ini sudah dibekali Android 7.1 dengan pilihan RAM 4 GB dan 6 GB. Kamera belakangnya 12 MP, sedangkan kamera depan 8 MP.



GSM ARENA | NS