Xiaomi Mi 6 Diluncurkan 19 April, Dijual 4,2 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan telepon seluler Cina Xiaomi akan meluncurkan produk terbaru mereka, Xiaomi Mi 6, pada Rabu 19 April 2017 di Beijing University Of Technology Gymnasium.



Awalnya, ada informasi bahwa Mi 6 diluncurkan pada 11 April tapi kemudian dikonfirmasi oleh blog Xiaomi bahwa peluncuran itu akan dilakukan delapan hari kemudian.



Seri terbaru ini adalah penerus Xiaomi Mi 5, yang diluncurkan pada 203 hari lalu. Peluncuran tersebut.



Menurut pc-tablet.co.in, Mi 6 akan dilepas ke pasar mulai 2.199 Yuan (sekitar Rp 4,2 juta). Kabarnya, Mi 6 Plus juga akan diluncurkan pada hari yang sama dengan harga mulai 2.699 Yuan (sekitar Rp 5,2 juta). Belum diketahui kapan akan diluncurkan di Indonesia.



Ini spesifikasi Mi 6: layar 5,1 inci full HD, baterai 4.000 mAh, rear camera 12MP dual, front camera 8 MP, prosesor Qualcomm Snapdragon 835, OS Android Nougat 7.1.1, RAM 4 GB dan penyimpanan 64/128 GB.



Adapun harga antara Mi 6 dan Mi 6 Plus, menurut pcadvisor.co.uk, dibedakan menurut kapasitas keduanya.



Harga Mi 6:

-4GB RAM + 64GB storage = 2,199 Yuan ($318/£256)

-4GB RAM + 128GB storage = 2,599 Yuan ($376/£303)



Harga Mi 6 Plus:

-6GB RAM + 64GB storage = 2,699 Yuan ($390/£315)

-6GB RAM + 128GB storage = 3,099 Yuan ($448/£361)

- 6GB RAM + 256GB storage = 3,699 Yuan ($535/£432)



PC-TABLET | PCADVISOR| AHMAD NURHASIM