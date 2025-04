Xiaomi Mi 6 Meluncur Siang Ini, Ada Siaran Langsung

TEMPO.CO, Beijing - Acara peluncuran Xiaomi Mi 6 dijadwalkan akan dimulai pada pukul 14.00 waktu Beijing (pukul 13.00 WIB) pada Rabu ini, 19 April 2017, di University Of Technology Gymnasium Beijing, Cina.

Ponsel Mi 6 ini diperkirakan akan diluncurkan bersamaan dengan Xiaomi Mi 6 Plus, varian yang lebih besar. Selain itu, Mi Max 2 juga diharapkan akan diresmikan pada acara yang sama.



Anda dapat menonton siaran langsung peluncuran Xiaomi Mi 6 di situs perusahaan tersebut. Menjelang peluncuran, Mi 6 sendiri telah bocor di beberapa kesempatan, dan beberapa bocoran telah mengisyaratkan kamera belakang ganda dan RAM 6GB. Yang juga diantisipasi adalah bezel tipis.



Adapun bocoran harga, desain, dan spesifikasi Xiaomi Mi 6 adalah sebagai berikut.



Harga



Xiaomi Mi 6 diduga diluncurkan dalam varian RAM 4GB + penyimpanan 64GB dan RAM 4GB + penyimpanan 128GB dengan harga masing-masing CNY 2.199 (Rp 4,2 juta) dan CNY 2.599 (Rp 5 juta).



Xiaomi Mi 6 Plus yang lebih besar akan ditawarkan dalam varian RAM 6GB + 64GB, 6GB + 128GB, dan 6GB + 256GB, yang kabarnya akan dibanderol dengan harga masing-masing CNY 2.699 (Rp 5,2 juta), CNY 3099 (Rp 6 juta) dan CNY 3699 (Rp 7,1 juta).



Desain



Gambar terbaru Xiaomi Mi 6 memperlihatkan tampilan depan dan belakang. Bocoran di Weibo mengulangi setup kamera ganda yang telah dikonfirmasi oleh Xiaomi, tepi chamfered di belakang, dan bezel tipis di depan. Home Button terlihat di depan, di bawah pemindai sidik jari.



Bocoran lain oleh pengguna bernama Reviewer di Weibo mengungkap bahwa tombol power dan volume ditempatkan di tepi kanan, dan ada kisi-kisi speaker ganda di tepi bawah perangkat itu. Di tepi bawah, port USB Tipe-C juga terlihat.



Spesifikasi



Puncak sorotan dari Mi 6 adalah integrasi prosesor terbaru Snapdragon 835. Ini menjadi upgrade besar dari Xiaomi Mi 5, dan juga dukungan layar melengkung dual-edge, setidaknya pada satu varian premium.



Dari yang diketahui sejauh ini, Xiaomi Mi 6 berjalan pada Android 7.1.1 Nougat. Perangkat ini akan memiliki layar 5,1 inci full-HD (1080x1920 pixel).



Xiaomi telah mengkonfirmasi bahwa akan ada RAM 6GBM, namun akan tersedia dalam beberapa pilihan RAM/penyimpanan yang tercantum di atas. Adapun untuk kamera, Mi 6 memiliki kamera belakang 12 megapiksel dengan dukungan merekam video 4K dan kamera depan 8 megapiksel yang juga mampu merekam 4K.



Sementara itu, Mi 6 Plus memiliki layar Quad HD 2K OLED dengan tepi melengkung ganda dan kamera belakang ganda, sedangkan Mi 6 diduga memiliki layar datar.



Kedua ponsel unggulan ini diperkirakan hadir dengan teknologi Quick Charge 4.0 Qualcomm untuk dukungan pengisian cepat. Ponsel ini juga diperkirakan memiliki baterai 4000mAh, meskipun hal ini kemungkinan untuk Mi 6 Plus.



NDTV | ERWIN Z