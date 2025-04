Xiaomi Mi A1 Akan Hadir di 40 Negara, Termasuk Indonesia

TEMPO.CO, New Delhi - Google dan Xiaomi, Selasa kemarin, mengumumkan ponsel Android One baru, Xiaomi Mi A1, di India. Dengan peluncuran Mi A1 itu, program Android One Google yang sempat diragukan akhirnya terbukti berkembang, dengan peluncuran yang direncanakan di lebih dari 40 negara.



Baca: Xiaomi Mi A1 Diluncurkan, Ini Spesifikasi dan Harganya



Awalnya program tersebut merupakan upaya Google mengeluarkan "spesifikasi yang direkomendasikan" untuk produsen lokal, yang menyasar perangkat berbiaya rendah namun berkualitas tinggi dengan stock Android dan update cepat langsung dari Google. Stock Android adalah versi asli Android yang secara langsung disediakan oleh Google tanpa ada modifikasi.



Program ini tidak populer dengan OEM, yang menyebabkan OEM dilemahkan secara signifikan. Google melepaskan kontrol atas perangkat keras dan menyerahkan pembaruan perangkat lunak kepada OEM.



Xiaomi Mi A1 adalah ponsel Android One tertinggi yang pernah ada, dengan LCD 5 inci, 1080p, Snapdragon 625 SoC, RAM 4GB, penyimpanan 64GB, dan baterai 3080mAh.



Ada banyak tambahan, seperti pengaturan kamera sensor ganda, sensor sidik jari, port USB-Type C, headphone jack, kartu microSD, dan infrared (IR) blaster. Sementara program Android One awalnya dimulai dengan perangkat US$ 100, Mi A1 dari Xiaomi mencapai US$ 234 (Rp 3,1 juta).



Pengaturan kamera ganda memiliki satu sensor utama 12MP dan sensor 12MP lainnya dengan lensa tele, memberi pengguna zoom optik 2x dan efek kedalaman medan. Android One seharusnya benar-benar menjadi stock Android, namun karena aplikasi kamera Google tidak mendukung pengaturan kamera ganda, Mi A1 menggunakan aplikasi kamera Xiaomi.



Mi A1 mengikuti tipikal desain khas Xiaomi yang "melakukan apa yang Apple lakukan", jadi secara alami terlihat sangat mirip iPhone 7 Plus. Xiaomi setidaknya mengambil beberapa kebiasaan Apple yang lebih baik, dengan bodi metal dan sisi membulat.



Meskipun perangkat lunaknya kebanyakan dirancang oleh Google, perangkat kerasnya tidak mengikuti rekomendasi Google yang biasa. Ini adalah perangkat Android One pertama yang tidak memiliki tombol navigasi di layar. Xiaomi telah melengkapi perangkat ini dengan satu set tombol navigasi kapasitif model lama.



Posting blog Google menjanjikan bahwa "perangkat Android One akan menerima upgrade tepat waktu ke OS Android terbaru." Perangkat ini diluncurkan dengan versi lama Android, Android 7.1, dan definisi Google tentang upgrade tepat waktu adalah upgrade ke Android Oreo sebelum akhir tahun.



Baca: Xiaomi Mi A1 dan Nokia 6, Mana Lebih Hebat?



Tidak ada penjelasan dalam daftar lengkap 40 negara, namun sejumlah negara disebut dalam siaran persnya termasuk Indonesia, Vietnam, Rusia, Polandia, Hong Kong, Taiwan, Ukraina, dan Meksiko. Xiaomi Mi A1 akan hadir pada tanggal 12 September di India.



ARSTECHNICA | ERWIN Z