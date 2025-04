Xiaomi Mi A1 Dirilis di Indonesia, Apa Kelebihannya?

TEMPO.CO, Jakarta - Xiaomi merilis ponsel terbarunya Mi A1 di Jakarta, Rabu siang, 20 September 2017. Acara peluncuran tersebut dipimpin oleh pemimpin teknologi global Xiaomi, Donovan Sung, dan dihadiri oleh 600 orang, termasuk 350 Mi Fans dari 22 kota.



Dibanderol dengan harga Rp 3.099.000, Mi A1 menggunakan Qualcomm Snapdragon 625 dan memiliki dual kamera dengan optical zoom untuk hasil foto portrait yang lebih menakjubkan dengan 12 MP wide angel + 12 MP telephoto. Potret foto dapat disandingkan iPhone 7 Plus dengan latar belakang blur (bokeh).



Kamera juga dilengkapi dengan mode beautify untuk hasil swafoto tampak alami dan kamera depan 5 MP. Mi A1 memiliki fitur 2x optical zoom yang membuat subjek foto di kejauhan tetap terlihat jelas, serta fitur 10x digital zoom yang juga didukung perangkat ini.







Ponsel dengan slogan “Created by Xiaomi, Powered by Google” ini tersedia dalam warna Black, Gold dan Rose Gold. Mi A1 memiliki desain unibodi dengan material keseluruhan metal setebal 7.3 mm. Ponsel ini juga dilengkapi dengan sensor sidik jari di bagian belakangnya.



Layarnya 5.5 inci dilindungi oleh Corning Gorilla Glass, serta menawarkan amplifier daya 10v untuk suara yang lebih tajam dan volume yang lebih tinggi. Mi A1 memiliki baterai 3080mAh dan memberikan penyimpanan internal 64GB dengan 4GB RAM.



Mi A1 adalah ponsel Android One pertama buatan Xiaomi yang menggabungkan inovasi hardware dari Xiaomi dengan pengalaman software Android One milik Google. Mi A1 hadir dengan layanan Google built-in yang paling populer, seperti kapasitas penyimpanan tanpa batas berkualitas tinggi dari Google Photos.



Jamie Rosenberg, Google’s VP of Business & Operations, Android & Google Play mengatakan bahwa Xiaomi Mi A1 mengkombinasikan keunggulan desain dengan pengalaman penggunaan Android yang mudah, akses terhadap layanan built-in terbaik milik Google, serta komitmen akan pembaruan software dan layanan keamanan di masa mendatang. "Kami sangat gembira dalam menyambut Xiaomi dan Mi A1 ke dalam keluarga Android One.”



