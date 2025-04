Xiaomi Mi A1 Dirilis di Jakarta, Ini Spesifikasi dan Harganya

TEMPO.CO, Jakarta - Xiaomi resmi meluncurkan ponsel Mi A1 di Indonesia, yakni di Senayan City, Jakarta, Rabu, 20 September 2017. Donovan Sung, Direktur Managemen dan Marketing Xiaomi Global, mengatakan ponsel terbaru Xiaomi itu dibanderol seharga Rp 3.099.000.



Dengan slogan "Created by Xiaomi, Powered by Google," Mi A1 mengusung program Android One, bekerja sama dengan Google. Pre-order untuk ponsel ini akan dilakukan pada 2 Oktober 2017 di Lazada dan 6 Oktober 2017 di Erajaya secara online.



Xiaomi M1 A1 mengutamakan kualitas kamera, yang dikalim tak kalah dari iPhone 7 Plus. Kamera ini memiliki RAM 4GB dan ROM 64GB.



Mengutamakan kamera belakang ganda, Xiaomi mengusung konsep wide + telephoto (lanskap dan potret) camera setup yang masing-masing memiliki sensor 12MP. "Ada tiga pilihan dual camera yang digunakan di pasaran yaitu color + color pada 2014, color + RGB pada 2015, dan yang terbaru wide +telephoto. Ini menciptakan pengalaman seperti kamera DSLR dengan efek bokeh," ujar Donnovan.





Direktur Managemen dan Marketing Produk Xiaomi Global Donovan Sung (kiri), Manajer Xiaomi Indonesia Steven Shi (tengah), dan Kepala Marketing Google Asia Timur dan Asia Selatan Pete Nuchanatanon, saat peluncuran Xiaomi Mi A1 di Jakarta, 20 September 2017. Tempo/Zul'aini Fi'id.



Dari segi desain, Xiaomi Mi A1 mengusung layar luas FullHD 5,5 inci dan dilengkapi Corning Gorilla Glass yang dikemas full metal body dalam pilihan warna black, rose gold, dan gold. "Sangat ramping, Mi A1 multi tasking dalam satu tangan, ditambahkan fingerprint di bagian belakang," kata Donovan.



Peluncuran hari ini menandakan langkah besar Xiaomi di Indonesia, karena Mi A1 merupakan ponsel Xiaomi pertama yang diproduksi secara lokal dan semakin memperkokoh komitmen Xiaomi di pasar Indonesia.



selain India dan Indonesia, Mi A1 juga akan tersedia di lebih dari 40 pasar lain di seluruh dunia. senior Vice President Xiaomi, Wang Xiang menekankan bahwa peluncuran Mi A1 di Indonesia yang dilakukan dalam waktu yang sangat berdekatan dengan perilisan pertamanya di India menandai komtmen Xiaomi untuk membawa perangkat terbarunya ke Indonesia.



Pendaftaran untuk pembelian Xiaomi A1 dimulai dari 25 hingga 30 September, disusul oleh flash sale yang akan dilakukan selama empat hari mulai dari tanggal 2 hingga 5 Oktober di Mi Official Store Lazada.



Xiaomi Mi A1 juga akan tersedia dalam jumlah yang terbatas di Authorized Mi Store Pondok Indah Mall dan Summarecon Mall Serpong mulai tanggal 2 Oktober, sebelum ponsel ini dapat dibeli di seluruh jaringan distribusi resmi Erafone dan TAM di Indonesia pada tanggal 6 Oktober.



ZUL'AINI FI'ID N | NS