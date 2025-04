Xiaomi Mi Mix 2 Akan Diluncurkan 12 September

TEMPO.CO, Beijing - Xiaomi, melalui akun Weibo, menyebar pamflet peluncuran Xiaomi Mi Mix 2. Dalam gambar tersebut, ponsel unggulan perusahaan asal Cina ini akan diluncurkan pada 11 September 2017 di Beijing University of Technology Gymnasium pada pukul 14.00 waktu setempat. Atau, sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia.



Dari poster itu pula tampak Xiaomi Mi Mix 2 akan hadir tanpa bezel mirip Galaxy Note 8 yang diluncurkan dua pekan lalu. Kalau Apple betul akan meluncurkan seri iPhone terbaru mereka pada 12 September, artinya Xiaomi mendahului perusahaan teknologi besutan Steve Jobs itu.



Sebelumnya telah tersebar bocoran bahwa Xiaomi Mi Mix 2 akan menggunakan layar 6 inci. Otaknya menggunakan Snapdragon 835 dengan besaran RAM 6 atau 8 gigabita. Tentunya, ponsel ini akan membawa desain user-interface MIUI 9. Memori internalnya sekitar 128 gigabita atau 256 gigabita.



Besaran daya ponsel ini sebesar 3.400 mAh. Sedangkan sistem operasinya Android 7.1.1. Nougat.



Bagaimana dengan harga? Melihat spesifikasi yang cukup mumpuni tersebut, Xiaomi Mi Mix 2 kabarnya akan dijual sekitar US$ 600, sekitar Rp 8,1 juta, sampai US$ 750 atau sekitar Rp 10,1 juta.



GIZMOCHINA | AMRI MAHBUB