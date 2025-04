Xiaomi Mi Mix 2 Dibikin Sesuai Pasar Amerika

TEMPO.CO, San Francisco - Tidak seperti Mi Mix yang dibangun Xiaomi khusus untuk pasar Cina, Xiaomi Mi Mix 2 dikembangkan untuk pasar global, termasuk Amerika Serikat, sebagaimana dilaporkan Forbes hari ini.



Mi Mix 2 akan hadir dengan versi "ROM Global" dari MIUI, yang telah sepenuhnya dioptimalkan untuk bekerja dengan Google. Yang lebih penting, modemnya mendukung 43 band jaringan, termasuk "semua band LTE Amerika," menurut direktur manajemen produk Xiaomi Donovan Sung.



"Kami meluncurkan ponsel ini secara global," ujar Sung kepada Forbes, sebelum segera mengklarifikasi bahwa ponsel itu akan dijual "secara resmi" hanya di pasar-pasar yang telah disambangi Xiaomi sselama ini, yaitu ada 40-an negara. "Yah, itu tidak akan dijual di AS, tapi mendukung semua band AS.”



Hal itu berarti perusahaan Amerika yang sering mengimpor perangkat tidak perlu khawatir apakah Mi Mix 2 akan bekerja pada jaringan mereka, entah itu T-Mobile, Sprint atau apapun.



Menurut Forbes, ada ketertarikan pada perangkat-perangkat Cina yang mengemas spesifikasi andal dengan harga miring. Untuk hampir semua perangkat ini, pertanyaan yang paling sering diungkapkan adalah, "Apakah perangkat ini memiliki band LTE AS?"



Biasanya, jawaban adalah "Tidak”. Namun, dengan Xiaomi Mi Mix 2, akhirnya perusahaan AS bisa mengimpor tanpa takut masalah kompatibilitas jaringan atau aplikasi Google akan macet. Xiaomi telah membebaskan ponsel ini untuk orang Amerika.



FORBES | ERWIN Z