Xiaomi Mi Note Pro Siap Saingi Galaxy S6

TEMPO.CO, Jakarta - Persaingan telepon seluler pintar papan atas semakin ramai dengan diluncurkannya ponsel Xiaomi Note Pro. Ponsel buatan Cina ini menyasar ponsel premium buatan Korea Selatan, yaitu Samsung Galaxy S6.



Mi Note Pro ini memiliki sejumlah fitur kelas atas, seperti koneksi LTE, pengecasan baterai cepat, dan resolusi layar tinggi.



Ponsel ini ditawarkan dengan harga sekitar US$ 483 atau Rp 6,5 juta. Harga ini jelas lebih murah dibanding harga Samsung Galaxy S6, yang berkisar Rp 9,5 juta hingga Rp 12,5 juta.



Ini menunjukkan bahwa Xiaomi berhasil membuat ponsel kelas atas dengan harga kelas medium untuk menyaingi Samsung Galaxy S6. Xiaomi merupakan manufaktur ponsel terbesar Cina setelah mengalahkan perusahaan Cina lainnya, yaitu Lenovo, ZTE, dan Huawei.



Menurut situs ZDNET, ini menunjukkan bahwa manajemen Xiaomi sengaja menjual ponsel dengan harga rendah sehingga hanya mendapatkan sedikit keuntungan untuk bisa berkompetisi dengan manufaktur besar lainnya.



Namun ponsel Xiaomi ini baru akan dipasarkan di kawasan Cina dan belum ke negara-negara lain.



Berikut ini spesifikasi Mi Note Pro:



- Prosesor Snapdragon 810 dengan komputasi 64-bit.

- RAM 4 gigabita

- Penyimpanan 64 gigabita

- Layar 5,7 inci dengan resolusi 2.560 x 1.440, 515 piksel per inci

- Teknologi Sunlight Display untuk layar terang di luar ruangan

- Kamera 13 megapiksel

- Jaringan LTE dengan kecepatan 450 megabita per detik

- Optimisasi audio

- Baterai berkapasitas besar 3.090 mAh dengan pengecasan 2.0, yaitu 70 persen baterai terisi dalam 1 jam.





ZDNET