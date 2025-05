Xiaomi Mulai Produksi Ponsel di India

TEMPO.CO, New Delhi - Xiaomi, perusahaan yang merajai pasar ponsel cerdas Cina, pada kuartal terakhir, telah mulai membuat perangkat di India sebagai satu langkah untuk melokalisasi merek mereka di negara Asia Selatan itu.



Perusahaan ini telah menjual ponsel di Cina selama lebih dari satu tahun, dan telah berniat untuk memproduksi secara lokal. Hari ini, Senin, 10 Agustus 2015, Xiaomi mengumumkan bahwa mereka telah bermitra dengan Foxconn, perusahaan manufaktur terkenal yang memproduksi iPhone dan iPad, untuk membuat perangkat di India.



Xiaomi dan Foxconn telah memulai produksi. Buah pertama dari produksi itu adalah Redmi 2 Prime, yang tersedia mulai hari ini seharga 6,999 rupee atau sekitar US $ 110.



Pengumuman hari ini merupakan bagian dari proyek ‘Make in India’ Perdana Menteri India Narendra Modi untuk menarik manufaktur dan desainer kelas dunia, serta langkah lain untuk merek lokal Xiaomi.



Perusahaan ini meraup investasi strategis dari pengusaha ternama Ratan Tata dan meluncurkan perangkat pertama yang dirancang untuk India, Mi 4i, pada April saat berusaha untuk memperluas daya tariknya di India, pasar smartphone dengan potensi pertumbuhan yang signifikan. (Cina, pasar terbesar saat ini, mulai berkontraksi)



India bukan satu-satunya pasar di mana Xiaomi mengembangkan operasi lokal. Perusahaan itu baru-baru ini memasuki Brazil, negara asal kepala pengembangan internasionalnya - Hugo Barra - di mana ia membuat perangkat lokal karena pajak impor yang tinggi.



Foxconn sendiri telah berjanji untuk menginvestasikan US$ 5 miliar untuk mengembangkan pabrikan di India. Xiaomi mungkin menjadi salah satu dari banyak mitranya di sana.



EZACHRI | TECHCRUNCH