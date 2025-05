TEMPO.CO, Jakarta - Xiaomi baru saja merilis produk kamera aksi Yi Cam di Amerika Serikat. Xiaomi menyentuh pasar Amerika dengan kamera yang ramah dompet ini melalui Amazon.com.



Yi Cam mulai tersedia di Amazon dengan harga US$ 100 atau sekitar Rp 1,3 juta. Peluncuran ini berjarak sekitar satu tahun dari peluncuran perdananya di Cina awal tahun kemarin, seperti yang dilansir melalui Slashgear.com, Senin, 7 Desember 2015.



Dibalik harganya yang murah dan ramah kantong, Yi Cam memiliki kemampuan yang tak jauh berbeda dari yang ditawarkan kamera aksi GoPro Hero. Yi Cam memiliki kamera dengan kualitas 16 megapiksel.



Kamera aksi ini menggunakan sensor Sony yang mampu merekam dengan resolusi 1080p pada kondisi 60 fps (frame per second). Sedangkan perangkat GoPro Hero memiliki kemampuan 30 fps dengan resolusi yang sama.



Yi Cam dilengkapi kemampuan penyimpanan 64 gigabit, juga menggunakan lensa ultrawide angle dengan sudut pengambilan gambar 155 derajat. Kamera ini dapat menghasilkan gambar panoramic pendek, sama baiknya untuk pengambilan groufie atau we-fies.



Yi Cam juga dapat dioperasikan atau dikendalikan melalui telepon pintar. Xiaomi juga menjual beragam aksesoris yang diciptakan khusus untuk Yi Cam. Beberapa di antaranya tongkat narsis, handlebar mount, dan casing antiair. Bahkan salah satunya, Xiaomi juga menyediakan mount untuk drone atau pesawat tanpa awak.



Xiaomi Yi Action Camera tersedia di Amazon dengan harga US$ 99,95 atau sekitar Rp 1,3 juta. Sedangkan paket berisi kamera, tongkat narsis, dan remote Bluetooth diberi harga US$ 139,95 atau sekitar Rp 1,8 juta. Mount untuk penggunaan di atas sepeda juga tersedia dengan harga US$ 15,95 atau sekitar Rp 215 ribu. Lalu casing antiair dijual dengan harga US$ 32,95 atau Rp 450 ribu.





SLASHGEAR | MAYA NAWANGWULAN