Xiaomi Targetkan Penjualan Rp 207 Triliun pada 2015

TEMPO.CO, Beijing - Lima tahun setelah peluncuran, Xiaomi mencatat angka pendapatan yang akan membuat banyak perusahaan publik cemburu.



Xiaomi, produsen ponsel pintar Cina, mengharapkan pendapatan 100 miliar yuan (US$ 16 miliar/Rp 207,2 triliun) untuk tahun 2015, menurut komentar dari CEO Lei Jun di sebuah acara di Beijing, Kamis, 5 Maret 2015, seperti dilansir beberapa publikasi.



Angka itu mewakili pertumbuhan pendapatan minimal 30 persen dari tahun sebelumnya, ketika penjualan Xiaomi mencapai 74,3 miliar yuan (atau sekitar US$ 12 miliar).



Pada tingkat itu, pendapatan Xiaomi masih jauh dari pesaing seperti Apple, yang menghasilkan pendapatan US$ 182 miliar untuk tahun fiskal 2014. Keuntungan kemungkinan tertinggal juga, saat perusahaan itu dilaporkan mencatat laba bersih hanya US$ 56 juta pada tahun 2013.



Salah satu peneliti mengatakan Xiaomi telah melampaui Samsung menjadi penjual ponsel pintar teratas Cina. Sekarang Xiaomi memiliki aspirasi masuk pasar AS.



Pada akhir tahun lalu, Xiaomi menambah US$ 1,1 miliar pada pendanaan US$ 45 miliar, sehingga menjadikannya startup yang paling berharga di dunia. Saat pekan ini perkiraan pendapatan muncul, akan semakin tidak masuk akal untuk merujuk Xiaomi sebagai startup.



ERWIN Z. | MASHABLE