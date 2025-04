TEMPO.CO, Jakarta - Ponsel Sony Xperia XZ Premium berhasil menyabet penghargaan ponsel baru terbaik (Best new smartphone) dalam Mobil World Congress (MWC) di Barcelona, Spanyol.



Menurut laman GSM Arena, Jumat, penghargaan tersebut diberikan dalam acara Mobile Awards atau GloMo sebagai bagian dari acara yang dihelat oleh GSMA itu, sebuah organisasi asal Eropa.



Tahun ini, piala penghargaan diberikan kepada lebih dari 40 pemenang. Samsung Galaxy S7 edge sebelumnya mendapat penghargaan “Best Smartphone 2016”.



Sony meluncurkan empat perangkat pada MWC 2017 yaitu XZ Premium, Xperia XZs, Xperia XA1 dan Xperia XA1 Ultra.



XZ Premium hadir dengan layar 5,46 inci beresolusi 4K, CPU Snapdragon 835, kamera 19 megapiksel dengan sensor 1/2.3 serta teknologi Motion Eye untuk video slo-mo 960 fps. Bodinya dibaluti krom bercahaya dan tampak mempesona dalam ajang tersebut.



Penghargaan lainnya juga diraih oleh Amazon lewat Amazon Echo sebagai perangkat dengan inovasi terbaik dan Niantic dengan Pokemon-nya yang memenangkan pilihan juri dalam kategori aplikasi mobile.



Selain itu, kemitraan antara Reliance Jio dan Samsung dinobatkan seabagai “Best Mobile Innovation for Emerging Markets” atau inovasi terbaik untuk pasar berkembang.

ANTARA