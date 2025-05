TEMPO.CO, Jakarta - Yahoo! Inc. memperkenalkan layanan Yahoo Messenger terbaru untuk mobile, web, dan Yahoo Mail untuk desktop.



"Produk ini telah lama menjadi salah satu produk utama kami, tapi sudah waktunya untuk didesain kembali dari awal dan berinvestasi pada salah satu produk terpenting dalam sejarah perusahaan kami," kata Jeff Bonforte, Senior Vice President of Communication Product and Engineering Yahoo, dalam keterangan pers, Jumat, 4 Desember 2015.



"Layanan berbagi pesan sudah tumbuh secara mengesankan, tetapi pada akhirnya orang menginginkan cara yang cepat dan mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Layanan Yahoo Messenger baru ini didesain guna memenuhi kebutuhan tersebut. Ini hanya awal dari yang akan datang," tambahnya.



Layanan baru itu didukung platform foto Flickr, yang memungkinkan pengguna secara instan mengirim ratusan foto menggunakan alat pengunggah sederhana.



Foto-foto yang dibagikan akan ditampilkan dalam sebuah photo drawer yang digulirkan secara horizontal sehingga dapat dilihat sesuai konteks percakapan tanpa mengganggu alur pembicaraan.



Yahoo Messenger dilengkapi tombol GIF di dalam kotak pesan yang membuka kolom pencarian GIF sekaligus menampilkan koleksi GIF populer di Tumblr.



Yahoo Messenger juga dibekali fitur "Unsend" untuk membuang pesan, foto, atau GIF dari sebuah percakapan, tidak hanya dari layar pengirim, tetapi juga pada orang lain.



Selain itu, ada tombol "Like" yang bisa digunakan untuk merespons kiriman foto, pesan, atau GIF dari keluarga dan teman.



Pengguna Yahoo Messenger di desktop dapat menikmati fitur Account Key, yang menggunakan push notifications untuk memberikan akses cepat dan aman ke akun mereka dari aplikasi mobile Yahoo Messenger.



Generasi penerus layanan pesan Yahoo! itu tersedia secara global mulai hari ini di Apple App Store dan Google Play Store.



Yahoo Messenger di Yahoo Mail versi desktop juga dapat dinikmati mulai hari ini. Aplikasi tersebut baru tersedia dalam Bahasa Inggris tapi akan segera hadir dalam bahasa lokal.



