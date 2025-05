Yahoo! Tutup Kantornya di Cina

TEMPO.CO, Beijing - Yahoo! mengucapkan selamat tinggal kepada Cina dengan menutup pusat penelitiannya di Beijing yang merupakan satu-satunya kantor Yahoo! di negeri itu. Penutupan ini dilaporkan pertama kali oleh South China Morning Post (SCMP), Kamis, 19 Maret 2015. Ratusan anggota staf Yahoo! Cina diperkirakan akan diberhentikan.



"Kami terus melakukan perubahan untuk menyelaraskan sumber daya dan mendorong kolaborasi serta inovasi yang lebih baik dalam bisnis kami. Hari ini kami informasikan kepada karyawan kami yang berbasis di Beijing bahwa kami akan menutup kantor kami di sana," kata Yahoo! dalam sebuah pernyataan.



Kantor Beijing ini awalnya menjalankan layanan Yahoo! di Cina. Tapi sejak semua aktivitas layanan konsumen Yahoo! di negara itu ditutup--termasuk portal web, layanan musik, dan e-mail,--kantor itu efektif menjadi pusat penelitian. Sumber dari lingkup internal Yahoo! mengatakan kepada SCMP bahwa kehadiran kantor Yahoo! di Cina tidak logis lantaran tak ada layanan khusus di Negeri Panda, sementara standar upah di negara itu dua kali lebih tinggi dibanding India.



Alibaba mengelola kegiatan operasional Yahoo! di Cina, tapi kantor Beijing terkenal karena dikendalikan Yahoo!. Yahoo! mempekerjakan 350 pegawai di sana. Tidak ada laporan jumlah persis anggota staf yang akan diberhentikan, tapi mungkin ratusan.



"Kami akan mengkonsolidasikan fungsi-fungsi tertentu di kantor lain, termasuk di kantor pusat kami di Sunnyvale, California, AS. Karyawan yang terkena dampak akan diperlakukan dengan hormat dan adil melalui transisi ini," ujar Yahoo!.



Salah satu langkah pertama Marissa Mayer sebagai CEO perusahaan Internet itu adalah keluar dari Korea Selatan. Dan, dengan banyaknya warisan layanan yang popularitasnya menurun di luar AS, dia semakin berfokus pada AS dan memotong biaya di tempat lain. Tahun lalu, Yahoo! melakukan pemutusan hubungan kerja di India, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Perusahaan itu pun merampingkan kehadirannya di Timur Tengah.



ERWIN Z. | TECHCRUNCH