TEMPO.CO, Jakarta - Mulai akhir bulan lalu, YouTube meningkatkan kualitas tayangannya untuk versi mobile.



Ini membuat video YouTube bisa diputar pada kecepatan 60 frame per second untuk gadget berbasis sistem operasi iOS dan Android.



Sebelumnya, versi 60 fps ini hanya bisa dinikmati jika pengguna membuka YouTube pada komputer desktop.



"Selain pada gadget, Apple Tv dan konsol PlayStation 3 dan 4 bisa memainkan versi terbaru ini," begitu tertulis pada situs Phone Arena, Rabu, 1 Juli 2015.



YouTube merupakan layanan situs video milik Google. Belakangan ini kualitas layanannya terus ditingkatkan.



Misalnya, pengguna yang memiliki layar gadget dengan resolusi tinggi, yaitu 1440 x 2560 QHD, bisa memutar video trailer seperti Batman Vs Superman.



Namun kualitas resolusi yang tinggi ini ternyata kurang bisa dinikmati karena pengguna melihat tidak ada perbedaan signifikan antara video resolusi 1440 dengan 1080. "Kedua video terlihat jernih pada gadget," tulis Phone Arena.



BUDI RIZA