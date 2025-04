TEMPO.CO, California -YouTube, layanan video paling terkenal di web, mengumumkan segera meluncurkan layanan TV streaming berbasis Internet yang dinamakan YouTube TV. YouTube tidak menyebutkan waktu peluncuran layanan baru ini, dan hanya mengatakan YouTube TV akan tampil "dalam beberapa bulan mendatang.”



Tidak seperti video YouTube yang dikenal selama ini, YouTube TV menjadi kompetitor langsung TV berbayar yang mengharuskan konsumennya berlangganan.



Melalui YouTube TV, pelanggan akan mendapatkan akses ke lebih dari 30 jaringan televisi lokal di AS termasuk ABC, CBX, FOX, NBC, dan saluran pendukung setia TV berbayar seperti ESPN, Disney Channel, Fox News dan lain-lain. Berapa biaya berlangganan YouTube TV? Hanya 35 dolar AS per bulan.



YouTube TV menawarkan layanan yang pada dasarnya bebas risiko karena pelanggan dapat membatalkan setiap saat dan Anda hanya mengeluarkan uang 35 dolar. Tiga vendor juga menyediakan layanan serupa yakni Sling TV, Playstation Vue dan DirecTV Now, dan Hulu. Ketiganya menawarkan paket saluran dan fitur dalam kisaran harga 20 dolar AS per bulan untuk Sling TV.



YouTube turut serta meramaikan pertumbuhan TV streaming berbasis internet karena banyak orang yang mulai meninggalkan layanan televisi kabel.



