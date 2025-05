YouTube Uji Paket Premium untuk 2 Orang, Apa Bedanya dari versi Individu?

Juru YouTube Alex McQuiston mengatakan entitasnya bereksperimen dengan cara baru yang fleksibel dan bernilai tambah bagi pelanggan YouTube Premium. “Kini dua orang bisa berbagi langganan dengan biaya yang lebih rendah,” katanya, dikutip dari The Verge pada Rabu, 7 Mei 2025.

Dalam laporan Moneycontrol dan Android Authority, harga paket Premium dua orang ini ditampilkan dengan mata uang Rupee India. Paket individu dihargai 140 Rupee atau setara Rp 27 ribu per bulan, sedangkan paket dua orang dikenakan biaya 219 Rupee atau Rp 42 ribu per bulan. Adapun paket keluarga dibanderol 299 per bulan atau sekitar Rp 58 ribu.