TEMPO.CO, Jakarta - Google Doodle hari ini menampilkan Zaha Hadid, arsitek muslim Inggris kelahiran Baghdad, Irak. Ia adalah perempuan sekaligus perempuan muslim pertama yang meraih penghargaan tertinggi arsitektur, Pritzker, pada 2004. Penghargaan ini bisa dibilang penghargaan Nobel di bidang arsitektur.



Selain penghargaan tersebut, dua tahun berturut-turut, pada 2010 dan 2011, Zaha juga menerima penghargaan Stirling Prize dari Royal Institute of British Architects Stirling Prize. Tahun berikutnya, 2012, Zaha menerima gelar Dame Commander of the Order of the British Empire dari Ratu Elizabeth II.



Kemudian, setahun sebelum dia meninggal, Zaha menerima penghargaan Royal Gold Medal dari Royal Institute of British Architects. Sayangnya, pada 31 Maret 2016, Zaha wafat karena serangan jantung di Rumah Sakit Miami, Amerika Serikat, tempat ia dirawat karena penyakit bronkitis.



Meski telah tiada, perempuan kelahiran 31 Oktober 1950 ini menjadi inspirasi untuk para perempuan di berbagai belahan dunia melalui karya-karya arsitekturnya. Sebut saja Vitra Fire Station di Jerman, Dongdaemun Design Plaza di Korea Selatan, Riverside Museum di Skotlandia, dan Salerno Maritime Terminal di Italia yang baru selesai dibangun pada 2016.



Salah satu rancangannya, Stadion Al-Wakrah, Qatar, yang akan dijadikan salah satu stadion untuk perhelatan World Cup 2022, sempat menuai kontroversi. Banyak yang mencibir rancangannya mirip vagina. Namun dengan santai Zaha menjawab, seperti dilansir laman The Guardian, "Mereka bilang apa? Semua yang berlubang di dalamnya berarti vagina? Sebuah ketololan yang nyata."



Kantor berita The Guardian menyebut Zaha sebagai "Ratu Kurva" karena "Membebaskan geometri dalam arsitektur, memberikannya identitas ekspresi baru." Karya-karya Zaha yang lain: aquatic centre untuk Olimpiade 2012 London, Broad Art Museum di Michigan State Univeritys, Guanzhou Opera House di Cina.



Beberapa rancangan Zaha Hadid, arsitek inspiratif yang menjadi Google Doodle hari ini, juga masih banyak yang dalam tahap pembangunan. Di antaranya, Stadion Al-Wakrah dan gedung pencakar langit di New York.



AMRI MAHBUB