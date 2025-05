ZTE Akan Rilis Varian Ponsel Terbaru Akhir Bulan Ini

TEMPO.CO, Beijing - ZTE, merek ponsel pintar asal Cina, akan merilis ponsel terbarunya. Ponsel dengan seri Axon ini akan hadir dengan nama ZTE Axon 7.



CEO ZTE, Zeng Xuezhong, mengatakan ponsel Axon 7 ini akan hadir dengan desain baru dan layar berkualitas 2K buatan Sharp. Seperti dilansir Gizmo China, Jumat, 13 Mei 2016, perusahaan mengumumkan perangkat Axon 7 akan diperkenalkan kepada publik pada 26 Mei 2016.



Undangan kepada media sudah mulai disebarkan kemarin. Dalam undangan itu tertulis pesan "listening to the heart of power" yang diduga berkaitan dengan kemampuan audio yang akan ditanamkan pada ponsel Axon.



Sebuah bocoran foto yang telah beredar sejak sepekan lalu juga memperlihatkan keberadaan pengeras suara atau speaker di sisi muka ponsel. Gizmodo menduga ZTE akan menggunakan audio kualitas Hi-Fi pada Axon 7.



Ponsel ini dikabarkan memiliki spesifikasi prosesor Snapdragon 820 chipset. Dilengkapi dengan RAM 4 gigabita dan ruang penyimpanan internal 64 gigabita yang bisa diperbesar dengan penyimpanan eksternal. Layar ponsel akan berukuran 5,5 inci dengan resolusi 2K. Ponsel ini akan menjalankan sistem operasi Android 6.0.1 Marshmallow.



Pada fasilitas kamera ditempatkan kamera belakang utama 20 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel.



Berdasarkan urutan seri, seharusnya produk ini bernama Axon 2, kelanjutan ponsel Axon 1 yang baru dirilis tahun lalu. Namun tampaknya perusahaan sengaja tidak memasang penamaan sesuai nomor urut dan memilih “melompat” dengan nama Axon 7.



Beberapa pihak menduga penamaan ini berkaitan dengan ponsel Samsung Galaxy S7 yang sudah diluncurkan dan iPhone 7 yang akan dirilis tahun ini.



GIZMO CHINA | MAYA NAWANGWULAN