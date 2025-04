ZTE Luncurkan Ponsel Kamera Ganda Seharga Rp 1,7 Juta

TEMPO.CO, San Francisco - ZTE merilis smartphone baru melalui MetroPCS, yang disebut Blade Z Max. Ini adalah ponsel cukup standar, selain fakta bahwa ia memiliki sistem kamera ganda di belakang, pada titik harga US$ 129 (Rp 1,7 juta).



Salah satu sensor kamera ganda menangkap gambar dalam warna penuh sementara yang lain menangkap gambar monokrom. Ponsel ini hanya akan tersedia di toko-toko MetroPCS.



Merek lain, seperti Honor, juga telah memperkenalkan ponsel kamera ganda dengan harga jauh di bawah iPhone, tapi masih dengan harga lebih dari US$ 200.



Baca: ZTE Blade S6 Resmi Dipasarkan di Indonesia



Yang menarik bahwa ZTE adalah memberikan perangkat standar itu tidak hanya sistem kamera ganda, tetapi juga akses ke USB-C dan sistem operasi terbaru Android.



Tentu saja, kamera ganda tidak benar-benar berarti banyak dalam dunia fotografi. Google Pixel, misalnya, menangkap beberapa gambar smartphone terbaik dan hanya memiliki satu kamera, dengan perangkat lunak Google mengatasi kurangnya sensor.



Ini adalah spesifikasi ponsel tersebut:

- Prosesor Qualcomm Snapdragon MSM8940

- RAM 2GB dan penyimpanan 32GB dan dapat diperluas sampai 128GB

- Baterai 4,080mAh

- Sistem kamera ganda utama 16 megapiksel dan 2 megapiksel; kamera depan 8 megapiksel

- Sensor sidik jari belakang

- Layar Full HD 6 inci

- Android Nougat

- USB C.



Hanya karena ZTE memberikan ponselnya sensor tambahan tidak berarti foto akan terlihat lebih baik, tetapi setidaknya menunjukkan perusahaan sedang berusaha untuk mengikuti tren smartphone saat ini.



THE VERGE | ERWIN Z