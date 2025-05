TEMPO.CO, Menlo Park - CEO Facebook Mark Zuckerberg dan istrinya, Priscilla Chan, telah menyumbang US$ 5 juta (Rp 66,5 miliar) untuk dana beasiswa yang membantu imigran gelap menghadiri kuliah.



Dalam sebuah posting Facebook, Rabu, 17 Juni 2015, Zuckerberg mengatakan sumbangan untuk dana TheDream.US itu adalah sebuah "investasi" dalam menciptakan beasiswa bagi lebih dari 400 siswa yang tidak berdokumen di San Francisco Bay Area selama lima tahun ke depan.



Menyinggung banyaknya imigran muda bersekolah secara ilegal di AS, Zuckerberg mengatakan kurangnya dokumentasi sering menjadi batu sandungan untuk mendapatkan bantuan pendidikan tinggi dan federal.



"Amerika didirikan sebagai negara imigran," tulis Zuckerberg. "Kita harus menyambut orang-orang muda yang cerdas dan pekerja keras dari segala bangsa, dan untuk membantu semua orang di masyarakat kita mencapai potensi penuh mereka. Jika kami membantu imigran lebih muda menaiki tangga untuk peluang baru, maka negara kita akan membuat kemajuan yang lebih besar."



Seorang pendukung lama reformasi imigrasi, pada 2013 Zuckerberg mengatakan perubahan kebijakan imigrasi dan visa diperlukan untuk meningkatkan perekonomian dan pasar kerja AS. Pada Maret tahun itu, ia adalah bagian dari sekelompok eksekutif teknologi yang mengirim surat kepada Presiden Barack Obama. Mereka mengatakan sistem telah menghambat perekrutan dan R&D karena masalah visa, keterlambatan kartu hijau, dan isu-isu yang muncul ketika karyawan memiliki anggota keluarga yang juga perlu mendapatkan tempat tinggal.



Didirikan pada 2013, di antaranya oleh mantan penerbit Washington Post Don Graham dan Bill Ackman, CEO dari Pershing Square Capital Management, Dream menyediakan bantuan beasiswa US$ 25 ribu untuk membantu siswa tidak berdokumen memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi mitra nasional.



ERWIN Z. | CNET