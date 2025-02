100 Hari Kabinet Prabowo: Ancaman Ekologi di Pembukaan Lahan 20 Juta Hektare

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu pun menarget setiap 1 juta hektare hutan bisa menghasilkan 3,5 juta ton padi dan 1,5 juta ton jagung per tahun. Raja Juli mengatakan proyeksi produksi padi itu bisa menutup kebutuhan impor beras Indonesia sesuai realisasi tahun 2023. Lulusan UIN Jakarta itu menilai targetnya bisa tercapai dengan menerapkan pola penanaman tumpang sari di kawasan hutan terpilih.

Kendati pemerintah beralibi mengubah 20,6 juta hektare kawasan hutan untuk meningkatkan produksi komoditas pangan, ahli pertanian-ekonomi justru menyangsikan niat bombastis tersebut. Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Eliza Mardian menyebut target menghasilkan 3,5 juta ton padi dan 1,5 juta ton jagung dari lahan hutan seluas 1 juta hektar sulit tercapai.

Namun, dengan keluarnya gagasan mengalihkan fungsi hutan menjadi lahan pertanian, Kepala Greenpeace Indonesia Leonard mempertanyakan komitmen Indonesia yang ingin mencapai forestry and other land uses atau FOLU Net Sink pada 2030. “Jadi kalau deforestasi secara masif, apa yang mau ditawarkan ke pembeli kredit karbon?” ujar Leonard mempertanyakan keseriusan pemerintah. Menurut laman Kementerian Lingkungan, FOLU Net Sink 2030 adalah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan yang menyerap karbon dengan tingkat minimal sama atau lebih pada 2030 mendatang.