150 Karyawan Hotel di Bogor Kena PHK, Begini Tanggapan Kemnaker

TEMPO.CO , Jakarta - Sebanyak 150 karyawan perhotelan mengalami pemutusan hubungan kerja ( PHK ) massal per bulan ini. Ratusan karyawan itu merupakan para pekerja dari dua hotel di Bogor, Jawa Barat, yang tutup lantaran gagal bertahan dari lesunya perekonomian nasional.

Mengutip laporan Tempo berjudul ‘Mengapa Ekonomi Lebaran 2025 Lesu’, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Dzulfian Syafrian, mengatakan bahwa salah satu penyebab menurunnya daya beli adalah adanya fenomena penurunan kualitas pekerjaan. Meskipun jumlah pekerjaan terus bertambah, banyak yang bersifat informal dengan pendapatan tidak stabil. “Hal ini membuat pendapatan rumah tangga lebih tidak menentu, teruatama pada momen Lebaran ketika konsumsi biasanya meningkat,” ujarnya, Selasa, 25 Maret 2025.