2 Penumpang Miliki Boarding Pass Kembar, Ini Kata Garuda

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang penumpang pesawat Garuda Indonesia GA 206 Muttaqien menggunggah tulisan berjudul “Penumpang Tidak Terdaftar Bisa Naik Penerbangan Garuda” di laman Facebook pribadinya, Sabtu, 9 September 2017. Dalam tulisan tersebut Muttaqien menceritakan, boarding pass pesawat tujuan Jakarta-Yogyakarta yang ia pegang kembar.



Disebut kembar karena dalam tiket itu tertera data nama penumpang dan nomor kursi yang sama persis dengan tiket yang dimiliki oleh seorang penumpang lain. Pihak Garuda Indonesia angkat bicara dan membantah pernyataan Muttaqien di tulisan tersebut terkait adanya penumpang gelap bebas masuk ke pesawat.



“Kami membantah jika ada penumpang gelap dimana orang bisa masuk dengan mudah ke pesawat. Mereka dua penumpang yang sah,” ujar Senior Communications Manager Garuda Indonesia Ikhsan Rosan melalui sambungan telepon kepada Tempo, Senin 11 September 2017, dini hari. “Bahkan salah satunya adalah ajudan bapak Gubernur yang memang dinas.”



Penumpang lain yang memegang boarding pass kembar tersebut bernama Hasrimi Muttaqien yang diduga merupakan ajudan kepala daerah yang saat itu hendak bertolak ke Yogyakarta. Rombongan gubernur disebutkan terburu-buru saat menuju pesawat karena mereka adalah yang terakhir on-board setelah transit di Bandara Soekarno Hatta.



Ikhsan mengatakan boarding pass kembar tersebut muncul karena kelalaian petugas check in Garuda Indonesia dan protokol Bandara Soekarno Hatta. Petugas check in dan protokol disebutkan melanggar prosedur dengan mencetak boarding pass hanya menggunakan nama, tanpa melihat kode pemesanan atau nomor tiket. Apalagi dua penumpang tersebut memiliki kemiripan nama, yakni “Muttaqien” dan “Hasrimi Muttaqien” sehingga kesalahan kemungkinan besar terjadi.



“Kesalahanya di petugas check in dan protokol yang cetak boarding pass hanya menggunakan nama bukan kode pemesanan atau nomor tiket,” ucap Ikshan. “Mungkin karena terburu-buru.”



Muttaqien sudah terlebih dahulu melakukan check in di counter Garuda Indonesia, kemudian Hasrimi menyusul setelahnya. Karena Muttaqien sudah boarding, petugas lalai dengan mencetak boarding pass Hasrimi dengan nama “Muttaqien”, tanpa ada kata “Hasrimi” di sana. Nomor bangku mereka juga ditulis sama yakni 27 C.



Padahal, menurut Ikhsan, petugas seharusnya memeriksa ulang data dengan mengamati kartu identitas dan boarding pass penumpang. Namun mekanisme tersebut kemungkinan tidak dilakukan petugas sehingga kesalahan cetak ini terjadi.



Ikhsan mengatakan, pihak Garuda Indonesia sedang melakukan penelusuran kembali terkait kesalahan cetak tersebut. Ia mengatakan, Garuda Indonesia akan melakukan evaluasi terkait penerapan Standard Operation Procedur (SOP) penerbangan.



Karena kejadian kemarin, Hasrimi akhirnya mengikuti penerbangan ke Yogyakarta satu jam setelahnya yakni pukul 13.00 WIB. Pihak Garuda Indonesia juga sudah berkomunikasi dengan Muttaqien yang sebelumnya menuliskan keluhannya di Facebook.



“Kami sudah minta maaf secara pribadi kepada kedua penumpang. Di pesawat kami juga sudah sampaikan minta maaf juga. Ke depannya akan kami pastikan agar petugas kami benar-benar detail memeriksa nama penumpang, ” kata Ikhsan.



Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 206 itu dijadwalkan lepas landas dari Jakarta menuju Yogyakarta pada 09.30 WIB. Namun karena adanya kejadian ini, pesawat tertahan di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, selama satu jam lebih.



