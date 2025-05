2015, Merger dan Akuisisi Global Catat Rekor US$ 5,03 Triliun

TEMPO.CO, London -Gelombang merger dan akuisisi secara global sepanjang tahun 2015 mencatat rekor baru dengan nilai lebih dari US$ 5 triliun. Menurut konsultan Dealogic, merger dan akuisisi terbesar terjadi di sektor kesehatan.



Konsultan Dealogic dalam keterangannya menyebutkan bahwa pada tahun ini nilai akuisisi dan merger mencapai US$ 5,03 triliun. Angka ini meningkat 37 persen dari tahun 2014.



"Triwulan keempat mencatat rekor merger dan akuisisi tertinggi dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya," demikian penjelasan Dealogic seperti dilansir dari Japan Today, Kamis 31 Desember 2015.



Dari nilai US$ 5,03 triliun, merger dan akuisisi sektor farmasi tercatat yang tertinggi yakni senilai US$ 724 miliar. Setelah itu diikuti sektor teknologi US$ 713 miliar dan real estat US$ 458 miliar.



Merger antara Pfizer dengan Allergan tercatat yang terbesar di industri farmasi. Bulan lalu, Pfizer dan Allergan meneken kesepakatan merger dengan nilai transaksi mencapai US$ 160 miliar. Kedua perusahaan ini mengestimasi keuntungan mencapai lebih dari US$ 2 miliar selama tiga tahun pertama setelah merger.

SETIAWAN ADIWIJAYA