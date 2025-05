2016, Movenpick Hotels & Resorts Buka di Jimbaran Bali

TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok usaha perhotelan asal Swiss Movenpick akan memulai debutnya di Indonesia pada kuartal ketiga tahun depan dengan membuka Mövenpick Resort & Spa Jimbaran di wilayah teluk bagian selatan Bali.

“Sebagai hotel pertama di Indonesia, ini merupakan sebuah awal yang sempurna,” ujar Andreas Mattmuller, COO Mövenpick Hotels & Resorts for the Middle East and Asia sebagaimana dikutip situs hotelbusiness.com, Rabu (9 September 2015).

Menurut Matmuller, Bali merupakan surga wisatawan dan memiliki lokasi pantai yang eksklusif dengan pemandangan tanpa batas.

" Berada di kawasan teluk tentulah akan menjadikan hotel kami sangat populer," ujarnya.

Dia mengatakan, pihak manajemen akan terus melakukan ekspansi di Indonesia. Saat ini grup usaha tersebut terus melakukan pembicaraan terkait rencana pengembangan bisnis di Jakarta, Surabaya dan Bandung.

“Indonesia merupakan pasar kunci bagi ekspansi kami untuk sektor pariwisata,” ujar Mattmuller.

Mövenpick Resort & Spa Jimbaran akan menawarkan 295 kamar, termasuk enam kamar suites, rooftop lounge, restoran, ballroom, kids club, business center dan ruang pertemuan selain ruang senam, perpustakaan, spa, dan Samasta Mall.

Mövenpick Resort & Spa Jimbaran merupakan salah satu dari delapan hotel dan resor yang dikembangkan grup usaha itu dalam tiga tahun mendatang di Asia Tenggara.

BISNIS.COM