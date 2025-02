3 Calon Bos Danantara yang Bakal Kelola Aset 900 Miliar Dolar AS, Ada Keponakan Luhut

Melansir laman resmi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani merupakan pria kelahiran Jakarta, 31 Desember 1968. Dia meraih gelar Bachelor of Arts (BA) di bidang Administrasi Bisnis dari Oklahoma State University, Amerika Serikat pada 1993.

Kemudian, dia melanjutkan kuliah pada jenjang Master of of Business Administration (MBA) di Antwerpen European University, Belgia pada 1996. Dia dikenal sebagai pengusaha yang memulai perjalanan karier profesionalnya di bidang keuangan dan kewirausahaan.

Mengacu pada situs PT TBS Energi Utama Tbk, Pandu Patria Sjahrir meraih gelar sarjana dari University of Chicago, Amerika Serikat dan MBA dari Stanford Graduate School of Business, Amerika Serikat. Pada 2014, dia memperoleh penghargaan sebagai pemimpin muda dengan usia di bawah 40 tahun bertajuk Asian Society Young Leaders Awards oleh Asia Society.

Melansir laman Kementerian BUMN, Doni memulai pendidikan tingginya di Universitas Padjadjaran (Unpad) dengan gelar sarjana pada bidang ilmu Hubungan Internasional dan tamat pada 1996. Selanjutnya, dia menempuh studi MBA di Asian Institute of Management, Filipina dan lulus pada 2009.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo mengatakan Danantara diproyeksikan akan mengelola lebih dari US$ 900 miliar aset dalam pengelolaan atau asset under management (AUM). Adapun initial funding atau pendanaan awalnya ditargetkan sebesar US$ 20 miliar.