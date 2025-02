3 Hambatan Logistik di Indonesia yang Pengaruhi Kemudahan Berbisnis

Melansir Jurnal Ekonomi-QU (2021), kinerja logistik atau logistics performance index (LPI) mempengaruhi keberhasilan suatu negara dalam perdagangan global. Kinerja logistik juga berperan penting dalam peningkatan daya saing global atau global competitiveness. Sementara itu, daya saing global juga berkaitan dengan kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB).

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan tingginya biaya logistik menjadi beban tersendiri, terutama bagi industri manufaktur. Hal tersebut akan mempengaruhi daya saing industri dalam memproduksi barang dan jasa.