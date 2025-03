4 Bankir yang Masuk Struktur Pengurus Danantara, dari Bank Mandiri hingga HSBC

Melihat akun LinkedIn pribadinya, Ali Setiawan merupakan Managing Director, Head of Global Markets & Securities Services PT Bank HSBC Indonesia yang menjabat sejak 2011. Sebelumnya, dia pernah menjadi Senior Vice President (SVP) Global Markets di perusahaan yang sama pada 2007 hingga 2011.

Ali menempuh pendidikan tinggi di University of Western Australia serta meraih gelar Bachelor of Commerce (B.Com) di bidang akuntansi dan keuangan pada 1996. Dia yang kini menduduki kursi Managing Director Treasury Danantara juga pernah melanjutkan studi ke jenjang S2 atau Master of Finance dari Curtin University, Australia pada 1997.