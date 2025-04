4 Cara Memaksimalkan LinkedIn untuk Pemula

TEMPO.CO, Jakarta -LinkedIn telah dikenal sebagai platform media sosial untuk para profesional yang memberikan kesempatan pekerja terhubung dengan perusahaan impain atau menghubungkan pebisnis dengan calon kliennya. Namun, para pemula masih asing dengan platform yang satu ini.



Untuk bersiap memasuki dunia profesional, para pemula seperti pelajar sepertinya perlu tahu untuk bisa menggunakan media sosial yang bermanfaat untuk mencari pekerjaan dan mencari partner bisnis ini.



Head of Communications Southeast Asia and North Asia LinkedIn Linda Lee membagikan tips memanfaatkan LinkedIn bagi para pemula untuk belajar dan membangun jaringan demi meraih mimpi.



Pertama, mulai dengan membuat profil LinkedIn. Tampilkan apa yang profesional ingin lihat dari dirimu. Menambahkan foto profil yang tampak profesional merupakan trik yang bagus dan dapat meningkatkan kesempatan dilihat oleh profesional lain hingga 21x lipat. Ingat, ini adalah profil yang merupakan refleksi digitalmu, bukan CV. Buatlah orang lain memahami minat dan potensimu.



Kedua, dapatkan inspirasi dan informasi terbaru dengan membaca blog dari LinkedIn Influencer dan para pemimpin bisnis lainnya.



Ketiga, belajar dengan para profesional dengan cara mengikuti diskusi di grup LinkedIn dan berbagai konten presentasi yang tersedia di platform.



Keempat, aktif dan cerewetlah di LinkedIn. Bagikan ide dan cerita diri Anda, serta bangun interaksi dengan para profesional di LinkedIn. Gali ilmu dan pengalaman para profesional tersebut.



Salah satu trik efektif ketika menghubungi dan mengirimkan pesan ke para profesional di LinkedIn tersebut adalah dengan jujur, to the point, dan sampaikan alasanmu ingin terhubung dengan mereka, misalkan untuk belajar, mencari mentor dan sebagainya.



