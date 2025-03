5 Faktor Penyebab Harga Emas Melonjak

Berbagai faktor dapat memengaruhi harga emas, termasuk ketidakpastian ekonomi global, tingkat inflasi yang tinggi, pelemahan nilai dolar AS, kebijakan moneter yang longgar, serta tingginya permintaan fisik terhadap emas. Dikutip dari laman Treasury, berikut lima faktor utama yang menyebabkan harga emas terus naik:

3. Pelemahan Dolar AS Menjadi Salah Satu Penyebab Kenaikan Harga Emas

Harga emas memiliki hubungan terbalik dengan nilai dolar Amerika Serikat. Ketika dolar melemah, harga emas cenderung naik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa emas dihargai dalam dolar AS, sehingga pelemahan dolar membuat emas menjadi lebih terjangkau bagi investor yang menggunakan mata uang lain.

Jadi, salah satu alasan mengapa harga emas terus naik adalah karena dolar AS yang melemah. Selain itu, pelemahan dolar AS juga dapat meningkatkan permintaan emas dari negara-negara dengan mata uang yang menguat terhadap dolar.

Misalnya, jika dolar melemah terhadap rupiah, investor Indonesia bisa lebih tertarik membeli emas karena harga emas menjadi relatif lebih murah. Ini dapat mendorong permintaan yang lebih tinggi, sehingga harga emas pun naik. Namun, perlu dicatat bahwa hubungan antara dolar AS dan harga emas tidak selalu sederhana. Terkadang, meskipun dolar melemah, harga emas tidak langsung naik karena adanya faktor lain yang memengaruhi pasar.

Penting untuk memantau kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral, terutama The Federal Reserve (Fed) di Amerika Serikat, karena kebijakan mereka memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan harga emas.

Sebelumnya, harga emas dunia terus naik dalam sepekan terakhir dan mencapai puncaknya pada Selasa, 19 November 2024 karena dolar AS melemah dari level tertinggi baru-baru ini, sementara investor menunggu komentar dari pejabat Federal Reserve untuk kejelasan tentang kebijakan pemotongan suku bunga.



Harga emas spot naik 0,9 persen menjadi $2.634,78 per ons pada pukul 11.11 GMT (18.11 WIB), tertinggi sejak 11 November 2024. Harga naik 2 persen pada hari Senin, pulih dari level terendah dua bulan yang dicapai pada hari Kamis. Harga emas berjangka AS naik 0,9 persen menjadi $2.638,70. Di Indonesia, harga emas Antam melonjak Rp 15.000 ke level Rp 1.491.000.000 pada Selasa, 19 November 2024.