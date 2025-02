5 Hal tentang Danantara: Asal-usul, Tujuan, hingga Jumlah Modalnya

“Karena BUMN kita ini ternyata dikumpul-kumpul, jumlahnya itu 1 triliun dolar AS, around 60 persen dari PDB (produk domestik bruto) kita. Tetapi ya, sumbangannya barangkali sekarang ini harus kita perbaiki, harus kita tingkatkan, sehingga harus ada transformasi kelembagaan, bisnis, kultural, dan manajemen,” ujar Dewan Penasihat Presiden Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah dalam acara UOB Economic Outlook 2025, Rabu, 25 September 2024.

Presiden menjelaskan bahwa Danantara diproyeksikan mengelola lebih dari US$ 900 miliar aset dalam pengelolaan atau asset under management (AUM). Adapun initial funding atau pendanaan awalnya ditargetkan sebesar US$ 20 miliar.